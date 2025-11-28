Bão lũ khiến nhiều dự án trên tuyến cao tốc Bắc - Nam khó về đích ngày 19-12 28/11/2025 08:15

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng, các đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phải hoàn thành trước 19-12. Tuy nhiên, các chủ đầu tư thừa nhận việc về đích đúng hạn là “vô cùng khó khăn và gần như không thể thực hiện”.

Khí thế nước rút rồi… chững lại

Cách đây một tháng, tiến độ thi công các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong đều đạt trên 90%. Các Ban Quản lý dự án (QLDA) tự tin công bố kế hoạch cụ thể từng ngày, thậm chí từng hạng mục nhỏ, yêu cầu nhà thầu dồn lực thi công 24/24 giờ.

Tại dự án Chí Thạnh - Vân Phong, Ban QLDA 7 cùng nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát tổ chức lễ phát động thi đua 60 ngày đêm. Công nhân, kỹ sư và hàng trăm máy móc chia ca làm việc xuyên đêm, tranh thủ từng giờ để hoàn thiện phần nền và chuẩn bị cho thảm nhựa mặt đường.

Mưa lớn gây khó khăn cho việc nối thông tuyến cao tốc Bắc - Nam dịp 19-12. Ảnh: V.LONG

“Thời điểm đó, ai cũng nghĩ mốc 19-12 là khả thi. Mọi thứ đều có kế hoạch rõ ràng”- các chủ đầu tư nhớ lại.

Thế nhưng không lâu sau, đầu tháng 11, liên tiếp các cơn bão đổ về. Mưa lớn kéo dài, nước đổ về từ thượng nguồn, nhiều đoạn công trường bị ngập sâu, máy móc phải di dời khẩn cấp. Đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu phải sơ tán người, vật tư và thiết bị đến nơi an toàn.

Ông Hồ Xuân Thắng, Giám đốc điều hành dự án Chí Thạnh - Vân Phong, kể thời điểm nhìn công trường bị nước vây quanh, đường tạm bị lũ cuốn trôi, “lòng nóng như lửa đốt, nhưng không thể làm gì hơn ngoài chờ… trời tạnh”.

Khi bão vừa dứt, đơn vị thi công lập tức trở lại hiện trường, lên kế hoạch mới để bù tiến độ. Tuy nhiên, đợt lũ lịch sử tiếp theo ập đến, cuốn trôi hầu hết những gì vừa khôi phục. “Mọi dự tính phá sản hoàn toàn”- các nhà thầu thừa nhận.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều đoạn bị ngập sâu dài ngày, nước chảy xiết làm sạt mái taluy, nhiều vị trí bị xói đến sát mặt đường, xuất hiện hở hàm ếch.

Đặc biệt, nền đường bị ngâm nước lâu ngày nên đất bão hòa nước, giảm khả năng chịu lực. Để thi công lớp trên, cần có nắng nhiều ngày liên tục để nền và mái taluy khô, sau đó phải lu lèn lại đảm bảo độ chặt.

Khó nối thông cao tốc Bắc - Nam ngày 19-12

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Quốc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư dự án Chí Thạnh - Vân Phong), thừa nhận: “Vô cùng khó khăn và gần như không thể đảm bảo tiến độ 19-12”.

Theo ông Dũng, ngoài thiệt hại tại công trường, hệ thống lán trại, nhà điều hành, trạm trộn bê tông nhựa và bê tông xi măng cũng bị ngập. Nhiều thiết bị phải tháo dỡ để sửa chữa, khiến tiến độ bị kéo lùi.

Thêm vào đó, lực lượng công nhân địa phương đã xin nghỉ để khắc phục, sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống, chưa quay lại công trường.

Ngoài ra, các mỏ đá cung ứng cho dự án cũng bị ảnh hưởng bởi mưa bão và mất điện, đến nay chưa thể hoạt động trở lại. Trường hợp các mỏ hoạt động lại thì nguồn vật liệu trước hết phải ưu tiên cho địa phương khắc phục các tuyến đường bị đứt gãy, chia cắt, vì vậy công trường chưa thể thi công ngay.

Đặc biệt, dự án có khoảng 15km xử lý nền đất yếu, bắt buộc phải chờ đủ thời gian dỡ tải.

“Với tình hình này, chúng tôi phải khảo sát lại, đánh giá kỹ và đưa ra giải pháp bảo đảm ổn định lâu dài. Chất lượng công trình luôn phải đặt lên hàng đầu nên mốc 19-12 là rất khó đạt được” - ông Dũng nói.

Hiện đường bộ cao tốc Bắc - Nam đã thông từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Ảnh: V.LONG

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh do Ban QLDA 85 làm chủ đầu tư. Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Ban QLDA 85, cho biết nhiều vị trí sạt trượt mái taluy, hư hỏng hệ thống an toàn giao thông. Toàn bộ hiện trường đang được khảo sát lại để đánh giá mức độ ảnh hưởng.

Hiện tại, chỉ có thể thi công cấp phối đá dăm và bê tông xi măng, các hạng mục mặt đường phải tạm dừng. “Chỉ cần có nắng, chúng tôi sẽ triển khai thảm nhựa ngay, còn mưa sẽ không làm được” - ông Long khẳng định.

Tuy nhiên, theo dự báo sắp có bão số 15, thời tiết tiếp tục cực đoan. Ông Long thẳng thắn: “Chúng tôi chỉ biết cố gắng làm tốt nhất có thể. Còn thời gian là còn hy vọng, nhưng nói thật là khó về đích như dự kiến. Nhanh nhất phải 31-12 mới thông xe”.

Trong các đoạn, khả quan hơn là dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, do Ban QLDA 2 làm chủ đầu tư. Ông Lê Thắng, Giám đốc Ban, cho biết mưa lũ vừa qua khiến tiến độ bị kéo lùi đáng kể.

Ngoài các hư hỏng trên tuyến, dự án hiện phải tập trung xử lý hai nhiệm vụ chính: thi công tuyến chính và khắc phục các hầm chui dân sinh, đồng thời hoàn trả tuyến đường cho người dân đi lại vì nhiều vị trí đã bị lũ phá hỏng.

Theo ông Thắng, các nhà thầu đang ưu tiên thi công tuyến chính và sửa các tuyến phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Còn các tuyến lên xuống cao tốc bị hư hỏng nặng thì chưa thể khắc phục ngay.

“Tiến độ hoàn thành dự án phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nếu điều kiện thuận lợi, chúng tôi sẽ đảm bảo hoàn thành tuyến chính” - ông Thắng cho hay.