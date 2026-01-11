Nhân viên đường sắt cùng hành khách hỗ trợ sản phụ sinh con trên tàu 11/01/2026 11:53

(PLO)- Một nữ hành khách đi tàu SE4 từ TP.HCM ra Hà Nội bất ngờ chuyển dạ khi tàu đi qua địa phận Nghệ An.

Ngày 11-1-2026, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sự việc xảy ra trên tàu SE4, hành trình từ ga Sài Gòn ra Hà Nội.

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 10-1, khi tàu SE4 đi qua khu đoạn Nghệ An - Thanh Hóa, nhân viên trên tàu phát hiện một nữ hành khách có biểu hiện chuyển dạ. Sản phụ là chị Lê Thị Tuyết Ngân, đang đi cùng chồng là anh Đỗ Nguyễn Anh Hoàng, toa 10.

Nhân viên đường sắt hỗ trợ sản phụ sinh con trên tàu. Ảnh: N.NĂM

Qua trao đổi, anh Hoàng cho biết chị Ngân mang thai được 34 tuần, xuất hiện các dấu hiệu sinh con và đề nghị được xuống ga gần nhất để đưa đến bệnh viện. Trưởng tàu sau đó đã báo cáo điều độ chạy tàu khu vực Hà Nội, đồng thời xin dừng tàu tại ga Cầu Giát (Nghệ An) để hỗ trợ hành khách.

Tuy nhiên, khi tàu chuẩn bị vào ga Cầu Giát, sản phụ bất ngờ trở dạ. Trước tình huống khẩn cấp, tổ tàu đã nhanh chóng phối hợp với một số hành khách có chuyên môn y tế trên tàu để hỗ trợ đỡ sinh.

Sản phụ được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi sức khoẻ. Ảnh: N.NĂM

Sau khoảng thời gian ngắn, sản phụ sinh hạ thành công một bé trai nặng khoảng 2,1 kg. Tình trạng sức khỏe của cả mẹ và bé ổn định.

Ngay sau đó, tổ tàu phối hợp với nhân viên ga Cầu Giát liên hệ xe cấp cứu, cử người đưa sản phụ và em bé đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi, chăm sóc sau sinh.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tàu SE4 dừng tại ga Cầu Giát lúc 23 giờ 34 ngày 10-1 và tiếp tục hành trình lúc 0 giờ 6 phút ngày 11-1, chậm 32 phút so với kế hoạch.