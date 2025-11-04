Messi tổ chức sinh nhật cho con trai, Beckham có chạnh lòng? 04/11/2025 11:48

Gia đình Messi tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 13 cho cậu con trai cả Thiago Messi. Tuy nhiên bầu "không khí" lễ sinh nhật Thiago Messi lại không có chút hương vị Inter Miami và thay vào đó là tràn ngập "không khí" Barcelona.

Ngay cả dòng chữ trọng tâm của lễ sinh nhật trưởng nam Thiago Massi cũng với dòng chữ “Més que un club”- nghĩa là “hơn cả một CLB”. Cách hành xử của gia đình Messi liệu có làm cho những các đồng chủ tịch Inter Miami là David Beckham, anh em nhà Jorge Mas chạnh lòng?

Sinh nhật con trai Messi từ căn phòng đến bánh sinh nhật đều có hình sân Nou Camp. Ảnh:Ins

CLB Barcelona phản hồi rất tích cực cách “uống nước nhớ nguồn” của gia đình Messi gồm Messi và vợ Antonela Roccuzzo. Báo chí thế giới nhận xét đó là sự tôn vinh đẹp của gia đình Messi. Tuy nhiên cả gia đình Messi đang ở Miami, trong đó hai bố con Messi đều đang chơi cho Inter Miami nhưng chẳng hề có dấu ấn nào của CLB này trong tiệc sinh nhật lần thứ 13 của con trai cả Messi.

Báo chí quốc tế nói rằng, hình ảnh Barcelona luôn chiếm một phần lớn trong trái tim của mọi thành viên gia đình Messi.

Điều đáng nói hơn, trên mặt chiếc bánh sinh nhật của Thiago Messi có trang trí hình sân vận động Nou Camp, cùng căn phòng tổ chức tiệc sinh nhật của Thiago Messi cũng được trang trí sân Nou Camp.

Hiện nay Thiago Messi đang khoác áo U-13 CLB Inter Miami tham dự rất nhiều giải trẻ ở Mỹ. Thành tích nổi trội nhất của Thiago Messi là ghi 11 bàn thắng của giải U-13 các CLB tham dự giải nhà nghề Mỹ.

Thực ra chuyện gia đình Messi tri ân Barcelona là chuyện không có gì lạ, điều đó đúng với nghĩa tình. Bởi năm 10 tuổi Messi đã rời quê hương Rosario khăn gói sang học viện đào tạo trẻ của Barcelona là La Masia học bóng đá và thành tài. CLB Barcelona cũng là nơi gần như cả cuộc đời cầu thủ của Messi ở đó, cùng với đó là những lần khoác áo Argentina chinh phục đỉnh cao cấp đội tuyển trong đó có ngôi á quân World Cup 2014 và vô địch World Cup 2022, vô địch Copa America 2021 và 2024.

+ Chùm ảnh sinh nhật con trai của Messi:

Sinh nhật con trai của Messi chỉ một gam màu Barcelona, không hề có Inter Miami. Ảnh:Ins

Con trai của Messi đang khoác áo U-13 Inter Miami. Ảnh:Ins