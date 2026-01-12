Saudi Arabia kéo trận 'sinh tử' về sân lạ, gây khó cho U-23 Việt Nam 12/01/2026 12:11

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng, khép lại quá trình chuẩn bị cho trận cầu mang tính bước ngoặt với chủ nhà Saudi Arabia ở lượt đấu cuối vòng bảng U-23 châu Á 2026 vào khuya 12-1.

Đây là trận đấu quyết định trực tiếp tấm vé đi tiếp, trong bối cảnh đội tuyển U-23 Việt Nam buộc phải thi đấu trên một mặt sân hoàn toàn mới, không phải nơi họ từng giành hai chiến thắng trước đó.

Dưới sự hướng dẫn kỹ lưỡng của ban huấn luyện, buổi tập của các tuyển thủ trẻ Việt Nam diễn ra với cường độ cao, tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống chiến thuật và các phương án đối phó đối thủ. Điểm tích cực là sự trở lại kịp thời của tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Sau khi vượt qua vấn đề thể lực, chân sút này đã tham gia đầy đủ các bài tập đối kháng, mang đến thêm lựa chọn quan trọng cho hàng công.

Không khí trên sân tập cho thấy rõ sự tập trung và quyết tâm của toàn đội. Các cầu thủ hiểu rằng chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến mọi nỗ lực trước đó trở nên vô nghĩa. Sự xuất hiện trực tiếp của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn càng tiếp thêm động lực tinh thần cho các cầu thủ trẻ trong thời điểm mang tính sống còn của giải đấu.

Chủ nhà Saudi Arabia và Việt Nam đá cùng giờ với trận Jordan - Kyrgyzstan. Ảnh: TAFC.

Theo lịch thi đấu, U-23 Việt Nam sẽ chuyển sang thi đấu tại sân Prince Abdullah Al Faisal. Đây là địa điểm hoàn toàn xa lạ với thầy trò HLV Kim Sang-sik, khác hẳn mặt sân nơi đội tuyển đã giành được hai chiến thắng ở các lượt trận trước. Ngược lại, U-23 Saudi Arabia đã thi đấu và làm quen sân này trong cả hai trận đã qua, rõ ràng nắm lợi thế không nhỏ.

Trước thực tế đó, ban huấn luyện Việt Nam đã chủ động nghiên cứu điều kiện mặt cỏ, không gian sân bãi cũng như yếu tố thời tiết để xây dựng phương án thích nghi nhanh nhất.

Tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng cho biết toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mặt chiến thuật. Anh thừa nhận Saudi Arabia là đối thủ mạnh, có lợi thế sân nhà và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Toàn đội đã dành thời gian phân tích kỹ đối thủ, đặc biệt là khả năng tấn công tốc độ cao ở hai biên, nhằm hạn chế tối đa điểm mạnh của họ.

Lê Phát và đồng đội chỉ cần hòa trận cuối là giành ngôi nhất bảng A, tránh đối thủ lớn Nhật Bản ở tứ kết. Ảnh: TAFC.

Về thể trạng cá nhân, Phi Hoàng khẳng định đang đạt trạng thái tốt nhất và sẵn sàng cho thử thách lớn. Anh cũng thay mặt toàn đội gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, đồng thời cam kết U-23 Việt Nam sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất để hướng tới kết quả tích cực.

Trận đấu giữa U-23 Việt Nam và U-23 Saudi Arabia sẽ diễn ra lúc 23 giờ 30 ngày 12-1 (giờ Việt Nam) là thử thách thực sự cho bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam khi phải chinh chiến trên sân lạ trước đối thủ đầy lợi thế.