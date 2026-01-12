Chiến thắng lịch sử của bóng đá Trung Quốc 12/01/2026 11:31

HLV trưởng đội tuyển U-23 Trung Quốc, Antonio Puche, không giấu nổi niềm vui sướng sau chiến thắng 1-0 trước Úc trong khuôn khổ bảng D giải U-23 châu Á tại Saudi Arabia vào đêm qua và rạng sáng nay 12-1. Ông Puche phấn khích gọi đây là chiến thắng lịch sử của bóng đá Trung Quốc.

Đội bóng Đông Á, sau trận hòa không bàn thắng với Iraq ở trận mở màn, đã thắp lên hy vọng giành vé vào tứ kết bằng bàn thắng duy nhất trận ở phút 43 của hậu vệ Peng Xiao, một bàn thắng được ghi trong tình huống trái với diễn biến trận đấu. HLV người Tây Ban Nha Antonio Puche đã hết lời khen ngợi màn trình diễn của các học trò trước đội bóng mà ông gọi là đội U-23 xuất sắc nhất châu Á cùng với Nhật Bản.

“Đây là điều không thể tin được đối với chúng tôi và là một cột mốc lịch sử đối với bóng đá Trung Quốc. Các cầu thủ đã thi đấu tuyệt vời, với tinh thần chiến đấu phi thường. Họ đã thể hiện rất tốt, giữ bình tĩnh khi cầm bóng và đưa ra những quyết định rất đúng đắn.

Có rất nhiều lý do dẫn đến chiến thắng, nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ là yếu tố then chốt”, Antonio Puche của U-23 Trung Quốc cho biết. Đội bóng của ông đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm và có vị trí thuận lợi để giành vé vào vòng loại trực tiếp lần đầu tiên.

HLV Antonio Puche của U-23 Trung Quốc. ẢNH: AFC

Úc kiểm soát bóng trong những phút đầu trận nhưng không thể chuyển hóa lợi thế thành bàn thắng, với Ethan Alagich và Mathias Macallister, những người đã phối hợp tốt trong trận đấu với Thái Lan, lại có một ngày thi đấu không tốt.

Hàng phòng ngự của Trung Quốc đã chặn đứng mọi nỗ lực tấn công, khiến Úc không thể tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào, cú sút của Ethan Alagich ở phút thứ 18 không đi trúng đích. Những nỗ lực sau đó của Kaelan Majekodunmi, Nathanael Blair và Joshua Rawlins đều bị thủ môn Li Hao hóa giải thành công, trong khi thủ môn Steven Hall ở phía bên kia chỉ đứng nhìn.

Mọi chuyện cuối cùng đã thay đổi hai phút trước giờ nghỉ giải lao khi Peng Xiao, trong tình huống không bị kèm, nhận được bóng bật ra ở rìa khu vực vòng cấm sau một pha đá phạt, đã dứt điểm tung lưới Hall vào góc trên bên phải, giúp Trung Quốc vươn lên dẫn trước 1-0.

Đội bóng Đông Á đã tìm cách gia tăng lợi thế khi trận đấu tiếp tục sau giờ nghỉ, với quả đá phạt của Wang Yudong ngang khung thành tạo cơ hội dứt điểm thuận lợi, nhưng Li Zhenquan sút bóng ra ngoài.

U-23 Trung Quốc bất ngờ đánh bại Úc. ẢNH: AFC

Tuy nhiên, Úc dần dần bắt đầu thể hiện sự vượt trội, với thủ môn Li Hao lần đầu tiên phải trổ tài ở phút 62 khi anh đổ người cản phá cú sút cận thành của Blair, và sau đó một phút sau lại cản phá thành công cú sút của Yaya Dukuly từ trong vòng cấm địa.

Khi thời gian trôi qua, cầu thủ dự bị Giuseppe Bovalina tưởng rằng mình đã gỡ hòa ở phút bù giờ nhưng bàn thắng của anh bị từ chối vì lỗi chạm tay sau khi VAR xem xét, giúp Trung Quốc giành trọn 3 điểm quan trọng.

“Trung Quốc không hề chịu bất kỳ áp lực nào trong hiệp một và sang hiệp hai, điều duy nhất chúng tôi muốn làm là ghi bàn", HLV Tony Vidmar của U-23 Úc cho biết, "Chúng tôi biết mình sẽ kiểm soát phần lớn thời gian cầm bóng vì Trung Quốc phòng ngự rất sâu và có tâm lý không muốn để thủng lưới. Vì vậy chúng tôi phải tạo ra cơ hội. Đây là thời điểm chúng tôi phải chơi thật quyết liệt nhưng lại hơi thận trọng".

HLV Antonio Puche gọi trận thắng Úc là chiến thắng lịch sử của bóng đá Trung Quốc. ẢNH: AFC

Tuy nhiên, số phận của Úc vẫn nằm trong tay họ, bởi chiến thắng trước Iraq vào thứ Tư sẽ giúp họ tiến vào tứ kết, sau khi Thái Lan và Iraq chia điểm nhau qua trận hòa 1-1. Sau hai lượt trận ở bảng D, Trung Quốc dẫn đầu bảng có được 4 điểm, trong khi Úc chỉ kém 1 điểm, còn Iraq và Thái Lan lần lượt có 2 và 1 điểm, tạo nên một vòng đấu cuối vô cùng kịch tính. Trung Quốc sẽ đối đầu với Thái Lan vào thứ Tư, còn Úc sẽ gặp Iraq.