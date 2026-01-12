4 sự thật khó tin khi Barcelona đánh bại Real Madrid để giành siêu cúp 12/01/2026 11:04

Barcelona một lần nữa khẳng định sự thống trị của mình trước Real Madrid tại Siêu cúp Tây Ban Nha. Trong một trận El Clásico căng thẳng và kịch tính, Blaugrana đã giành chiến thắng và bảo vệ thành công danh hiệu của mình, đánh bại đối thủ truyền kiếp với tỷ số 3-2.

Ngay từ đầu, Barcelona đã thể hiện sự thuyết phục hơn. Họ kiểm soát trận đấu trong phần lớn hiệp một, buộc Real Madrid phải phòng ngự nhiều hơn và dựa vào những khoảnh khắc cá nhân để thoát khỏi áp lực.

Barcelona cuối cùng cũng vươn lên dẫn trước ở phút 36 nhờ bàn thắng của Raphinha. Bàn thắng này cho thấy hiệu quả của đội bóng xứ Catalan, khi họ tiếp tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Real Madrid vốn có vẻ lung lay trước những pha tấn công mạnh mẽ của các cầu thủ chạy cánh đối phương.

Tuy nhiên, trận đấu trở nên hỗn loạn ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp. Thời gian bù giờ chứng kiến ​​thêm ba bàn thắng nữa, lần lượt do Vinicius, Lewandowski và Garcia ghi, đưa tỷ số lên 2-2, tạo cơ hội cho cả hai đội giành lại quyền kiểm soát.

Bàn thắng của Raphinha trở thành bước ngoặt

Bước vào hiệp hai, Real Madrid bắt đầu tìm được nhịp điệu của mình. Sự tự tin của họ tăng lên, họ liên tục tung ra các đợt tấn công, và Barcelona buộc phải lùi sâu phòng ngự.

Tình thế lại xoay chuyển ở phút 73. Raphinha ghi bàn thắng thứ hai của trận đấu, mặc dù bóng đã chạm vào người hậu vệ đối phương trước khi đi vào lưới Real Madrid. Bàn thắng này đặt Los Blancos vào thế khó khăn, buộc phải tìm bàn gỡ hòa hoặc đối mặt với thất bại.

Raphinha (phải) trở thành người hùng giúp Barca vô địch siêu cúp Tây Ban Nha. ẢNH: AFP

Áp lực càng gia tăng khi Frenkie de Jong buộc phải rời sân ngay trước khi thời gian bù giờ kết thúc. Mặc dù chỉ còn 10 người và phải đối mặt với những đợt tấn công dồn dập của Real Madrid trong những phút cuối, hàng phòng ngự của Barca vẫn vững chắc cho đến tiếng còi mãn trận.

4 sự thật khó tin

Chiến thắng này không chỉ đơn thuần là chiếc cúp. Thành công của Barcelona trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha đã đi kèm với một số kỷ lục khó tin và thú vị.

Gonzalo Garcia đã lập nên lịch sử cá nhân. Ở tuổi 21 năm và 293 ngày, anh trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha trẻ nhất ra sân đá chính trong trận El Clasico gặp Barcelona và ghi bàn, kể từ Marco Asensio vào tháng 8 năm 2017.

Raphinha cũng lập nên một kỷ lục cá nhân. Anh trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử ghi được bốn bàn thắng trong các trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, san bằng kỷ lục của Aritz Aduriz thiết lập năm 2015 trong trận đấu với Barcelona.

Từ góc độ toàn đội, chiến thắng này càng trở nên đặc biệt hơn. Lần đầu tiên, Barcelona giành chiến thắng ba trận chung kết liên tiếp trước Real Madrid, lập kỷ lục mới trong lịch sử các cuộc đối đầu giữa hai gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha.

Trong khi đó, HLV Hansi Flick một lần nữa chứng tỏ tài năng xuất chúng của mình trong trận chung kết. Chiến lược gia người Đức duy trì thành tích hoàn hảo, góp mặt trong 8 trận chung kết với các đội khác nhau và 8 lần nâng cao chiếc cúp vô địch.