Mourinho cấm bàn luận về Real Madrid 21/02/2026 16:02

HLV Jose Mourinho đã nói với các cầu thủ Benfica rằng ông sẽ không dung thứ cho bất kỳ lời bàn tán nào về Real Madrid cũng như vụ bê bối phân biệt chủng tộc liên quan đến Vinicius Jr, vốn vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận. Mourinho cấm bàn luận về Real Madrid tại Benfica.

Cụ thể, HLV Jose Mourinho đã cấm mọi cuộc thảo luận về Real Madrid trong nội bộ đội Benfica sau những cáo buộc phân biệt chủng tộc làm hoen ố trận lượt đi vòng play-off Champions League giữa hai đội.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã mở cuộc điều tra sau khi ngôi sao của Benfica, Gianluca Prestianni, bị Vinicius Junior của Real Madrid cáo buộc có lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào anh. Prestianni đã phủ nhận cáo buộc này.

Vinicius khẳng định anh bị cầu thủ người Argentina gọi là "con khỉ", điều này được đồng đội Kylian Mbappe xác nhận. Prestianni nói rằng đối thủ của anh "hiểu sai những gì anh ta nghĩ mình đã nghe thấy". Hiện tại vụ việc đang thu hút sự chú ý rất lớn.

Hai đội sẽ tái đấu vào tuần tới tại sân Bernabeu, Real Madrid đang dẫn trước Benfica 1-0 sau trận lượt đi, và "Người đặc biệt" Mourinho đã ra lệnh cho các cầu thủ Benfica của mình không được chú ý đến Los Blancos. Tờ Daily Mail đưa tin cựu HLV Chelsea đã yêu cầu các cầu thủ tập trung hoàn toàn vào trận đấu sắp tới tại Primeira Liga gặp AVS, đội đang đứng cuối bảng. Ông sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc thảo luận nào về trận đấu với Real Madrid hay bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nó.

Mourinho cấm bàn luận về Real Madrid sau vụ phân biệt chủng tộc Vinicius. ẢNH: EPA

Chính Mourinho đã gây tranh cãi khi tuyên bố màn ăn mừng của Vinicius đã góp phần tạo ra tình huống dẫn đến cáo buộc phân biệt chủng tộc. HLV người Bồ Đào Nha của Benfica đã bị tổ chức từ thiện chống phân biệt chủng tộc Kick It Out cáo buộc "thao túng tâm lý" Vinicius Jr sau khi cho rằng cầu thủ người Brazil đã kích động phản ứng từ các cầu thủ và khán giả vì màn ăn mừng quá khích của mình.

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho của Benfica nói: "Đó lẽ ra phải là khoảnh khắc điên rồ nhất của trận đấu, một bàn thắng tuyệt vời trong một trận đấu hay... những tài năng này có khả năng làm được những điều tuyệt vời như vậy. Nhưng thật không may, cậu ấy (Vinicius) đã không vui mừng khi ghi được bàn thắng ngoạn mục đó, rồi trận đấu kết thúc. Khi bạn ghi được một bàn thắng như vậy, bạn nên ăn mừng một cách tôn trọng."

Khi được hỏi liệu Vinicius có "kích động" các cầu thủ và người hâm mộ của Benfica bằng màn ăn mừng thiếu tôn trọng đối thủ hay không, Mourinho trả lời: "Vâng, tôi tin là vậy. Về những lời qua tiếng lại giữa Prestianni và Vinicius, tôi muốn giữ thái độ khách quan. Tôi không bình luận về chuyện đó".

Bản thân Mourinho bị trọng tài rút thẻ đỏ trong trận lượt đi vòng play-off Champions League giữa Real Madrid và Benfica. ẢNH: EPA

Hôm thứ Năm, gã khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid xác nhận đã gửi "tất cả bằng chứng hiện có" cho UEFA liên quan đến vụ việc, hoàn toàn ủng hộ cầu thủ của mình. Vụ việc ở Lisbon (Bồ Đào Nha) đánh dấu lần thứ 20 Vinicius lên tiếng mình là nạn nhân của hành vi lăng mạ trong suốt 8 năm thi đấu cho Real Madrid.