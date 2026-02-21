Carrick mô tả khoảnh khắc biết tin được bổ nhiệm làm HLV của MU 21/02/2026 15:39

Michael Carrick đã giải thích phản ứng của mình khi Manchester United thông báo muốn bổ nhiệm ông làm HLV tạm quyền thay thế Ruben Amorim. Carrick mô tả phản ứng của mình là rất vui khi nghe tin đó.

HLV 44 tuổi người Anh Carrick nổi lên như một trong những ứng cử viên thay thế Ruben Amorim sau khi Darren Fletcher dẫn dắt MU trong hai trận đấu. Cựu HLV của MU, Ole Gunnar Solskjaer, cũng từng được đồn đoán sẽ trở lại Old Trafford với vai trò HLV tạm quyền, nhưng việc ban lãnh đạo "quỷ đỏ" lựa chọn Carrick đã chứng tỏ sự thành công.

MU vẫn bất bại trong năm trận đấu gần đây nhất, với bốn chiến thắng và một trận hòa. Trước khi biết mình được chọn vào vị trí HLV tạm quyền đến hết mùa giải này, Michael Carrick vẫn sống cuộc sống thường nhật cho đến khi nhận được một tin nhắn khi đang lái xe trên đường cao tốc.

Carrick mô tả ông rất vui khi mình được bổ nhiệm làm HLV của MU nhưng thấy mọi thứ bình thường. ẢNH: EPA

"Lúc đó tôi đang ở trong xe, đang lái xe trên đường đến Newcastle thì nhận được tin nhắn", Michael Carrick mô tả khoảnh khắc ông được chọn làm HLV trưởng của MU, "Tất nhiên là rất vui khi nghe tin đó nhưng thực ra tôi khá bình tĩnh.

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy điều đó đúng đắn. Và tôi không hề kiêu ngạo hay thờ ơ chút nào, chỉ là tôi cảm thấy nó khá bình thường thôi. Tôi cảm thấy rất vui vì điều đó, nhưng tôi đã ở đây quá lâu và trải qua quá nhiều điều nên có lẽ, trong thâm tâm, tôi luôn hy vọng cơ hội này sẽ đến và thật may mắn là nó đã đến".

Không có gì ngạc nhiên khi phản ứng của Carrick là sự vui mừng. "Nghe này, rõ ràng là tôi rất vui mừng," cựu tiền vệ của MU Carrick nói thêm, "Được ở CLB này là một điều đặc biệt, nên tôi không hề xem nhẹ điều đó, nhưng không phải là tôi vừa dứt điện thoại đã la hét, hò reo và ăn mừng trên đường cao tốc hay gì cả. Tôi chỉ gọi điện cho vợ và nói, "Chuyện là thế này, tình hình hiện tại của chúng ta là như thế này"".

Carrick dẫn dắt MU bất bại sau 5 trận đấu. ẢNH: EPA

Trước khi đảm nhận vai trò tại Old Trafford, Michael Carrick đã có ba mùa giải dẫn dắt đội bóng Middlesbrough ở giải Championship từ năm 2022 đến 2025, giúp họ thoát khỏi nguy cơ xuống hạng và trở thành ứng cử viên thăng hạng.

Dự kiến ​​Manchester United sẽ công bố HLV trưởng chính thức mới vào mùa hè, nhưng nếu Michael Carrick tiếp tục vực dậy đội bóng, ông hoàn toàn có thể được ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford xem xét cho vị trí này lâu dài.