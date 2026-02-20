Real Madrid đại chiến không khoan nhượng với Arsenal và MU 20/02/2026 13:47

(PLO)- Real Madrid đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo trẻ Karl Etta Eyong, mục tiêu đang thu hút sự quan tâm lớn từ nhiều ông lớn châu Âu.

Trong lúc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dần ổn định phong độ, ban lãnh đạo sân Bernabeu bắt đầu vạch kế hoạch tăng cường lực lượng cho Real Madrid mùa hè 2026, bất kể ai sẽ ngồi vào ghế huấn luyện chính thức.

Những tuần vừa qua mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho Madridistas. Sau giai đoạn chệch choạc và quyết định chia tay Xabi Alonso, HLV tạm quyền Alvaro Arbeloa từng gặp không ít áp lực. Tuy nhiên, Real Madrid đã kịp lấy lại thăng bằng khi vượt qua Barcelona để chiếm ngôi đầu La Liga với 60 điểm, nhiều hơn đại kình địch hai điểm.

Ở đấu trường Champions League, họ cũng tạo lợi thế bằng chiến thắng 1-0 trước Benfica tại lượt đi vòng knock out ngày 18-2. Dù tình hình chuyên môn đang tiến triển tích cực, Chủ tịch Florentino Perez vẫn không muốn chờ đợi.

Karl Etta Eyong chơi nổi bật trong màu áo Levante. Ảnh: EPA.

Theo tiết lộ từ nhà báo Ben Jacobs của GiveMeSport, Real Madrid đánh giá rất cao Karl Etta Eyong, chân sút 22 tuổi thuộc biên chế Levante. Trong màu áo đội bóng đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, tiền đạo người Cameroon vẫn gây ấn tượng mạnh khi ghi 6 bàn và đóng góp 2 kiến tạo mùa này. Anh cũng đã có 7 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Cameroon, cho thấy tiềm năng phát triển lâu dài.

Tuy nhiên, thương vụ này hứa hẹn không hề dễ dàng. Arsenal và Manchester United đều theo dõi sát sao tình hình của Etta Eyong. Barcelona, Fulham và Everton cũng được cho là đã cử tuyển trạch viên theo dõi cầu thủ này trong thời gian gần đây.

Rất nhiều đội bóng lớn châu Âu theo đuổi Karl Etta Eyong. Ảnh: EPA.

Levante từng nhận đề nghị 30 triệu euro từ CSKA Moscow, nhưng thương vụ không thể hoàn tất do thị trường chuyển nhượng tại Nga đã đóng cửa, đồng thời bản thân Etta Eyong không mặn mà với điểm đến này. Anh ưu tiên thi đấu tại Tây Ban Nha hoặc Anh, nơi có môi trường cạnh tranh đỉnh cao hơn.

Nếu Levante phải xuống hạng vào cuối mùa, khả năng chia tay tiền đạo chủ lực là điều khó tránh khỏi. Với tiềm lực tài chính và sức hút danh tiếng, Real Madrid nổi lên như một ứng viên nặng ký. Trong cuộc đua nhiều tham vọng này, quyết định cuối cùng có thể phụ thuộc vào dự án thể thao mà mỗi CLB vạch ra cho chân sút trẻ đầy triển vọng.