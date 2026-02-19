Chuyện của Mauk là vấn đề không nhỏ của bóng đá Việt Nam 19/02/2026 16:36

(PLO)-Đêm 18-2 tiền vệ mang áo số 6 của CLB Công An Hà Nội lại dính thẻ, chuyện của Mauk là vấn đề không hề nhỏ với bóng đá Việt Nam.

Đêm 18-2, tiền vệ mang áo số 6 của CLB Công An Hà Nội- Stefan Mauk được ra sân ở Singapore trong khuôn khổ lượt về vòng 16 đội AFC Champions League 2 gặp Tampines Rovers thua 1-3. Chuyện của Mauk là vấn đề đáng bàn với bóng đá Việt Nam. Trước đó, Mauk nhận 3 thẻ vàng ở vòng bảng nhưng vẫn ra sân trong trận lượt đi mà CLB Công An Hà Nội thắng đại diện của Singapore 4-0. Vì đưa cầu thủ bị treo giò vào sân, CLB Công An Hà Nội đã bị xử thua 0-3 thay vì thắng 4-0.

Thực ra chuyện của Mauk tương tự với nhiều nền bóng đá khác ở châu Á khi tiếp nhận, thuê ngoại binh thi đấu. Từ bóng đá Nhật đến Trung Quốc, Singapore, Malaysia... đều đã có những cảnh báo từ lâu rồi. Họ xem đó như bài học để “áp quyền lực” xuống, “diệt” những thói xấu của ngoại binh mang lại bất lợi cho CLB. Chưa kể họ có thể kéo theo nết xấu cho cầu thủ nội.

Đêm 18-2, Mauk lại dính thẻ vàng ở phút 76.

Bóng đá Nhật chuyên nghiệp hóa năm 1993, sau đó là những làn sóng ngoại binh đến thi đấu với tinh thần chuyên nghiệp và thông điệp chuyên nghiệp không cao. Họ đá bạo lực, hành xử trên sân rất bản năng thiếu kiềm chế dẫn đến bị thẻ nhiều, và thậm chí dàn xếp tỉ số, CLB bị phạt tiền, mất hình ảnh...

Nhiều quốc gia như Singapore, Nhật Bản luôn coi trọng thông điệp ngoại binh đến thi đấu phải là tấm gương về chuyên môn và đạo đức lẫn tính chuyên nghiệp để cầu thủ trong nước học hỏi. HLV ngoại, cầu thủ ngoại đến thi đấu phải nâng tầm CLB, nâng tầm tính chuyên nghiệp... Nếu họ thể hiện theo cách thiếu trách nhiệm phải chế tài xứng đáng.

Leo Artur cũng dính thẻ đỏ. Ngoại binh mà tính chuyên nghiệp không cao, hành xử bản năng gây thiệt hại cực lớn cho CLB.

Đêm 18-2, Mauk lại dính thẻ vàng nữa đã cho thấy anh không mang lại những điều đẹp đẽ cho CLB. Bên cạnh đó, HLV Mano Polking cũng phải chịu trách nhiệm cực lớn trong việc dùng Mauk bị treo giò khiến CLB Công An Hà Nội từ việc thắng 4-0 thành thua 0-3 và bị loại khỏi giải, để lại hình ảnh rất xấu và thiếu chuyên nghiệp. Còn bản thân Mauk thì quên đi vai trò là tấm gương sáng của một ngoại binh. Mauk đã trở thành “thảm họa” của đội.

Nếu lãnh đạo CLB Công An Hà Nội qua loa, không quy trách nhiệm, không phạt, không cứng rắn thì cầu thủ sẽ không rút ra bài học để tự thay đổi mình và tiếp tục dễ dãi dấn sâu vào sai lầm, lúc đó hệ quả là rất lớn.

Hãy nhìn hai trụ cột của CLB Công An Hà Nội là Alan Grafite và Leo Artur đêm 18-2 trên sân Jalan Besar xấu chơi bị thẻ đỏ, thẻ vàng đã cho thấy hệ quả của sự cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp.

Lãnh đạo CLB cần “nắn gân” Mauk phải thay đổi cách chơi tiểu xảo nhận thẻ rất vô ích, chẳng giúp gì cho CLB, chơi rất bản năng. Mauk dính thẻ rất nhiều ở Shopee Cup và giải châu Á.

Bên cạnh đó HLV Mano Polking cũng phải trách nhiệm hơn trong việc cân nhắc cầu thủ ra sân, ông phải buộc trợ lý làm việc về số liệu cầu thủ...