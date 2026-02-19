MU hối tiếc về thương vụ Rashford 19/02/2026 11:50

(PLO)- Ban lãnh đạo MU hối tiếc về thương vụ Rashford và tin rằng giá trị thực của tiền đạo người Anh hiện nay là 50 triệu bảng Anh.

Trong bản tin gán nhãn độc quyền, tờ Mirror (Anh) cho biết, ban lãnh đạo MU hối tiếc về thương vụ Rashford. Các nhân vật cấp cao tại MU đang rất bối rối trước các điều khoản của thương vụ dự kiến ​​sẽ buộc họ bán Marcus Rashford cho Barcelona với giá chỉ 26 triệu bảng Anh vào mùa hè này.

Marcus Rashford đã hồi sinh sự nghiệp đang sa sút của mình kể từ khi gia nhập gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha Barca theo dạng cho mượn mùa hè năm ngoái. Anh đã ghi 10 bàn thắng trong 35 lần ra sân và giành lại vị trí trong đội tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel.

MU tin giá trị của Rashford hiện đang ở mức gần 50 triệu bảng Anh và biết rằng một số CLB khác cũng đang quan tâm đến việc chiêu mộ tiền đạo người Anh trong mùa hè này. Nhưng khi thỏa thuận cho mượn được ký kết giữa hai CLB, MU đã đồng ý trao cho Barca quyền ưu tiên mua đứt Rashford với giá không quá 26 triệu bảng Anh.

MU hối tiếc về thương vụ Rashford được bán cho Barcelona với giá quá rẻ. ẢNH: Angel Martinez

Được biết, một số nhân vật cấp cao tại Manchester United cảm thấy thất vọng về các điều khoản của thỏa thuận. Và với việc Rashford đang rất muốn chuyển đến đội chủ sân Camp Nou dài hạn, Barca có thể tận dụng điều này bằng cách cố gắng thương lượng một mức giá thấp hơn nữa cho tiền đạo này.

Đã có những lời đồn đoán rằng HLV tạm quyền Michael Carrick muốn Rashford trở lại MU. Nhưng hợp đồng cho mượn không có điều khoản "thu hồi", nghĩa là Rashford không thể trở lại MU ngay cả khi tất cả các bên đều muốn vậy.

Ông Sir Jim Ratcliffe, đồng chủ sở hữu của Manchester United, vẫn rất muốn loại bỏ Rashford khỏi quỹ lương của CLB. Nhưng ông không hề muốn để Barca chiêu mộ cầu thủ 28 tuổi này với giá rẻ. Trong khi Rashford là một trong những ngôi sao được trả lương cao nhất của Manchester United, anh chỉ là người có thu nhập cao thứ sáu trong đội hình Barcelona.

Rashford không muốn trở lại MU nữa. ẢNH: Diego Souto

Và được biết HLV Hansi Flick của Barca rất muốn giữ Rashford lâu dài. Rashford đã mua một căn hộ sang trọng ở khu ngoại ô giàu có Esplugues với tầm nhìn ra dãy núi Collserola, và được cho là đang tận hưởng cuộc sống ở Catalonia.

Hợp đồng trị giá 15 triệu bảng Anh mỗi năm của Rashford với MU kéo dài đến năm 2028. Nhưng Rashford đã nói với những người thân cận rằng anh không có ý định trở lại MU, sau khi đưa ra quyết định khó khăn là phát triển sự nghiệp ở nơi khác. Rashford dự kiến ​​sẽ có tên trong đội hình của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 vào mùa hè này ở Bắc Mỹ.