Bóng đá Indonesia không khá nổi vì điều này 19/02/2026 16:19

Đêm 18-2, trên đường từ sân Gelora Bandung Lautan, tỉnh Bandung, Indonesia về khách sạn, xe chở fan Ratchaburi (Thái Lan) bị hàng trăm fan của chủ nhà Persib Bandung đuổi theo khiến họ phải đổi xe về khách sạn. Bóng đá Indonesia không khá nổi vì cách hành xử bạo lực của fan.

Trận lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League 2, tại Ratchaburi của Thái Lan có xảy ra vài xô xát nhỏ của fan hai đội và bây giờ fan Indonesia trả đũa trong trận lượt về.

Persib Bandung sau khi ghi bàn nỗ lực tìm thêm bàn thắng nhưng bất thành trước Ratchaburi. Ảnh: AFC

Trong khi đó, toàn đội Ratchaburi được xe của cảnh sát và quân đội hộ tống về khách sạn nên không phải chịu cơn thịnh nộ nào, còn fan Ratchaburi ở khách sạn xa lại không được lực lượng chức năng hộ tống nên xảy ra sự cố.

Các đội nước ngoài rất ngại đến Indonesia thi đấu từ giao hữu cấp CLB đến đội tuyển. Còn nhớ fan Indonesia đòi “xử đội” Bahrain khi đến Indonesia thi đấu khi trước đó trọng tài kéo dài thời gian bù giờ khiến tuyển Indonesia bị Bahrain gỡ hòa 2-2 ở giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026.

Bạo động xảy ra trên sân cuối trận Persib Bandung- Ratchaburi, sau đó fan đội khách di chuyển về khách sạn bị fan Persib dùng xe máy đuổi theo. Ảnh: S.S

Bóng đá Indonesia từng xảy thảm kịch fan bạo động trên sân khiến 134 người chết vài năm trước, thảm kịch bóng đá bi thảm thứ 2 trong lịch sử bóng đá nhân loại còn... sờ sờ ra đó. Nó FIFA rất lo lắng và không có thiện cảm với bóng đá nước này.

Ratchaburi (áo cam) giành quyền vào tứ kết giải hạng hai châu lục. Ảnh: AFC

Đến thời Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, ông luôn tìm cách hóa giải bằng sự quan tâm nhiều hơn, cử chuyên gia FIFA, nhờ cảnh sát chống bạo động của Anh đến Indonesia tập huấn... nhưng tất cả đều vô nghĩa và không có tác dụng.

Đêm 18-2 là một điển hình “rầy nâu lờn thuốc” khi hàng trăm fan Persib Bandung đuổi theo xe chở fan Ratchaburi để gây hấn. CLB Persib Bandung đã bị loại khỏi tứ kết AFC Champions League 2 khi lượt về tối 18-2 họ chỉ thắng Ratchaburi 1-0, lượt đi thua 0-3.

Mọi thứ bắt đầu từ việc trọng tài Majed Al Shamrani nặng tay với Barros (Persib Bandung) bằng tấm thẻ đỏ khi vào bóng thô bạo với Jonathan Khemdee. Tuy nhiên đó chỉ là cái cớ của máu thích bạo động của fan Indonesia.

Persib Bandung đã bị loại khi thua 1-3 sau hai lượt trận. Tuy nhiên AFC thì sẽ không thiếu cách trừng phạt bóng đá Indonesia cấp CLB này bằng nhiều hình thức. Chẳng hạn như “bóp” quota dự giải châu lục với các CLB của Indonesia, chế tài phạt tiền, cấm CLB thi đấu...

Tiếng xấu của fan Indonesia rất nhiều đã cản trở sự phát triển bóng đá nước này.