Indonesia phản đối nếu vắng mặt ở môn bóng đá Asiad 2026 12/02/2026 12:10

(PLO)-Indonesia phản đối vì rất gay gắt trước thông tin chưa chính thức của AFC và OAC về việc họ vắng mặt ở môn bóng đá Asiad 2026.

Một số tờ báo lớn châu Á đã đăng tải thông tin, AFC và Ủy ban Olympic châu Á (OAC) đã chính thức thống nhất không có vòng loại riêng dành cho bóng đá nam và nữ Asiad 2026. Indonesia phản đối nếu AFC chính thức đưa ra văn bản.

AFC và OAC đã thông qua phương án lấy các đội (12 đội) VCK Asian Cup 2026 dành cho nữ (khai mạc ngày 1-3 tại Úc) cũng là 12 đội tranh tài tại Asiad 2026, tương tự 16 đội U-23 nam vừa tham dự VCK U-23 châu Á tại Saudi Arabia sẽ tranh tài bóng đá nam Asiad 2006.

Lãnh đạo thể thao Indonesia chờ thông báo chính thức từ AFC và OAC, Indonesia sẽ phản đối.

Nếu đây là quyết định cuối cùng của AFC và OAC thì ở bóng đá nam, Đông Nam Á chỉ có hai đội góp mặt là U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan. Ở bóng đá nữ chỉ có tuyển Việt Nam và Philippines.

Tất cả các thông tin này AFC và OAC chưa đưa ra thông báo chính thức nhưng rò rỉ ra bên ngoài và được những tờ báo uy tín đăng tải trong đó có nhật báo Straits Times của Singapore.

U-23 Việt Nam có vé dự Asiad 2026 do góp mặt ở VCK U-23 châu Á 2026. Ảnh:AFC

Nhiều báo khác đăng lại và lãnh đạo Ủy ban Olympic Indonesia, LĐBĐ Indonesia sẽ phản đối đến cùng quyết định này. Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia, ông Raja Sapta Oktohari đang tìm hiểu sự việc và chờ nếu AFC và OAC chính thức thông báo thì họ sẽ tiến hành động thái tẩy chay và kêu gọi tẩy chay Asiad 2026.

Ông Yunis Nusi phụ trách mảng bóng đá ở Ủy ban Olympic Indonesia nói thêm: “Tôi đã vô tình nghe được thông tin không chính thức về quyết định trên ở môn bóng đá của Asiad 2026, chúng tôi yêu cầu làm rõ và AFC,OAC phải đưa ra thông báo chính thức có như thông tin hành lang này hay không. Nếu nó là như thế, chúng tôi sẽ phản đối và có những hành động tiếp theo”.

Asiad 2026 diễn ra từ ngày 19-9 đến 4-10 tại Aichi và Nagano của Nhật Bản.

U-23 Indonesia đã vắng mặt tại VCK U-23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia. Họ không vượt qua vòng loại trên sân nhà khi để Lào cầm hòa 1-1 và thua Hàn Quốc, chỉ thắng được Macao 5-0. Trong khi đó ở VCK U-23 châu Á năm 2024 họ vào bán kết và tranh vé đi Olympic Paris 2024 bất thành.

Nếu như Indonesia phản đối thì cũng có lý do chính đáng của nó. AFC và OAC nên có những thông báo chính thức từ vòng loại U-23 châu Á 2026 và vòng loại Asian Cup 2026 của nữ trước khi đưa ra quyết định có phần bất ngờ này.