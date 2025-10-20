Sau trận thua Việt Nam, đội tuyển U-23 Indonesia bị nghi ngờ ở SEA Games 33 20/10/2025 17:42

(PLO)- Những gì đội tuyển U-23 Indonesia thể hiện trong năm 2024 khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ không khỏi lo lắng họ đánh mất phong độ hoặc không thể hiện được bản sắc ở SEA Games 33.

Màn trình diễn thiếu thuyết phục, sự thay đổi liên tục trên băng ghế huấn luyện và kết quả thất vọng ở các giải đấu khu vực đã khiến đội tuyển U-23 Indonesia bị nghi ngờ về khả năng bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan vào cuối năm nay.

Cơn khủng hoảng niềm tin bắt đầu sau thất bại cay đắng 0-1 trước đội khách U-23 Việt Nam ở trận chung kết giải U-23 Đông Nam Á 2024 hồi tháng 7. Trận thua này đã buộc bóng đá trẻ Indonesia phơi bày những hạn chế trong lối chơi lẫn tâm lý thi đấu. Hình ảnh một tập thể từng khiến cả châu Á phải dè chừng ở giải U-23 châu Á đầu năm nay đã hoàn toàn biến mất.

Đáng chú ý trong 12 tháng qua, đội tuyển U-23 Indonesia được dẫn dắt bởi ba HLV khác nhau, điều hiếm thấy ở một nền bóng đá trẻ đang hướng đến sự ổn định. Shin Tae-yong, kiến trúc sư người Hàn Quốc, là người đầu tiên đặt nền móng cho thế hệ cầu thủ trẻ này. Ông từng giúp Indonesia lọt vào bán kết U-23 châu Á 2024 tại Qatar, thậm chí suýt giành vé tham dự Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, sau chuỗi kết quả sa sút của các đội tuyển quốc gia, Shin bị Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải.

Các tuyển thủ trẻ Indonesia gục ngã trước đối thủ lớn Việt Nam ở chung kết giải U-23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Ảnh: EPA.

Sau đó, PSSI bổ nhiệm Patrick Kluivert, huyền thoại bóng đá Hà Lan, làm Giám đốc kỹ thuật, còn Gerald Vanenburg, cựu tuyển thủ Hà Lan, đảm nhận vai trò HLV trưởng đội tuyển U-23 Indonesia. Ông Vanenburg mang tới triết lý kiểm soát bóng và tấn công hiện đại, song kết quả lại không như kỳ vọng. Ở giải vô địch U-23 Đông Nam Á, chủ nhà Indonesia chỉ giành ngôi á quân sau khi thua Việt Nam trong trận chung kết.

Tiếp đó, tại vòng loại U-23 châu Á 2025 tổ chức ở Sidoarjo, thầy trò Vanenburg tiếp tục gây thất vọng. Dù thắng đậm Ma Cao 5-0, đội tuyển U-23 Indonesia bị Lào cầm hòa 0-0 và thua Hàn Quốc 0-1, qua đó không thể giành vé đến vòng chung kết tại Saudi Arabia. So với thành tích lọt vào tốp 4 châu lục một năm trước, đây rõ ràng là bước lùi đáng báo động.

Cựu danh thủ Gusnul Yakin nhận định: “Đội tuyển U-23 Indonesia giống như một phòng thí nghiệm chiến thuật. Dưới thời HLV Shin Tae-yong rồi Vanenburg, họ liên tục bị thay đổi cách chơi, từ pressing tầm cao đến kiểm soát bóng. Điều này giúp cầu thủ học hỏi nhiều, nhưng lại khiến họ mất đi sự gắn kết và bản sắc riêng”.

HLV Indra Sjafri trở lại dẫn dắt U-23 Indonesia sau khi các học trò cũ trải qua 2 đời thầy ngoại. Ảnh: BL.

Trước chuỗi kết quả không như mong đợi, PSSI quyết định trao lại quyền dẫn dắt đội tuyển cho Indra Sjafri, người từng giúp Indonesia vô địch SEA Games 32 tại Campuchia. Ông thầy Sjafri, một nhà cầm quân am hiểu bóng đá trẻ Indonesia, được kỳ vọng sẽ khôi phục sự tự tin và tinh thần chiến đấu cho đội bóng. Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt của ông không chút dễ dàng.

SEA Games 33 tại Thái Lan sẽ là đấu trường khốc liệt, khi U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan đều đang sở hữu những lứa cầu thủ chất lượng, còn U-23 Malaysia và U-23 Myanmar sẵn sàng tạo bất ngờ. Việc đội tuyển U-23 Indonesia bị đánh giá “thiếu ổn định và thiếu cá tính” khiến con đường bảo vệ huy chương vàng của họ trở nên gian nan hơn bao giờ hết.

Gusnul Yakin cho rằng giải pháp tốt nhất là hãy để HLV Indra Sjafri quay lại triết lý quen thuộc: “Indra phải trung thành với phong cách của chính mình, một lối chơi kỷ luật, pressing thông minh, linh hoạt trong tấn công. Ông ấy từng thể hiện rõ điều đó với đội U-19 Indonesia năm 2013, khi đưa đội vào bán kết giải U-19 châu Á, và sau đó giành huy chương vàng SEA Games tại Campuchia”.

Những gương mặt trẻ dưới 23 tuổi của bóng đá Indonesia không dễ dàng giữ ngôi vua SEA Games khi các đối thủ lớn như Thái Lan, Việt Nam đang trỗi dậy mạnh mẽ. Ảnh: EPA.

Thời gian không còn nhiều, khi SEA Games 33 chỉ còn vài tháng nữa sẽ khởi tranh. HLV Indra Sjafri buộc phải tìm ra đội hình tối ưu, kết hợp kinh nghiệm của những trụ cột như Kadek Arel, Marselino Ferdinan với sức trẻ từ lứa U-20 mới nổi. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật, thể lực lẫn tâm lý là yếu tố quan trọng giúp đội tuyển U-23 Indonesia lấy lại niềm tin đã mất.

Từ “niềm tự hào Đông Nam Á” ở Qatar đến “ẩn số khó đoán” trước thềm SEA Games 33, hành trình của đội tuyển U-23 Indonesia cho thấy họ vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho vai trò ứng viên số một. Tại giải đấu Đông Nam Á diễn ra ở Thái Lan vào cuối năm nay, đương kim vô địch U-23 Indonesia rơi vào bảng C cùng các đội Myanmar, Philippines và Singapore có thể dễ dàng đi tiếp nhưng sẽ gặp nhiều trắc trở khi đụng độ Thái Lan hoặc Việt Nam tại bán kết, hay chung kết.