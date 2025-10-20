Kết thúc World Cup U-20: Bóng đá Morocco... vĩ đại 20/10/2025 12:36

Đêm 19-10 tại Anadolu Ajansi, Chile, U-20 Morocco lại đánh bại Argentina ở trận chung kết World Cup U-20 để lên ngôi vô địch. Bóng đá Morocco trở nên cực kỳ vĩ đại những năm gần đây.

Trong vòng 3 năm qua, bóng đá Morocco liên tục gặt hái những thành tựu vĩ đại trên bình diện thế giới. FIFA đã trao cho Morocco làm đồng chủ nhà World Cup 2030 cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nhân kỷ niệm 100 giải đấu quả là không sai, một vinh dự cực lớn cho một nền bóng liên tục có những thành quả đáng khâm phục.

Bóng đá Morocco đang trở mình thành cường quốc tầm thế giới. Hai tuyển thủ U-20 Morocco lần lượt chiếm vị trí 1 và 2 hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup U-20. Ảnh:FIFA

Trên đường vào chung kết, U-20 Morocco đã “san bằng tất cả”, đánh bại Tây Ban Nha, Brazil, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp rồi trận chung kết đánh bại cả U-20 Argentina. Quả là kỳ tích và ngôi vô địch bóng đá trẻ thế giới thật hiển hách dành cho đất nước Bắc Phi này.

Ở trận chung kết, Yassir Yabiri đã hoàn thành cú đúp vào các phút 12 và 29 để đánh bại đàn em của Messi lên ngôi vô địch thế giới.

Thời gian hơn 60 phút còn lại Morocco đã kiên cường bảo vệ thành quả hai bàn thắng một cách rất khoa học và vững chãi trước sức tấn công vũ bảo của đội bóng trẻ xứ Tango vốn thừa những tài năng tấn công.

U-20 Morocco vô địch World Cup U-20 lần đầu, tạo cột mốc lịch sử.

Lần lại lịch sử, Olympic Paris 2024, đội trẻ Morocco cũng vào bán kết và đoạt hạng 3. Năm 2023, đội tuyển nữ Morocco cũng trở thành đội tuyển đầu tiên của thế giới Ả rập vào vòng 16 đội.

Tại World Cup 2022 ở Qatar, tuyển quốc gia Morocco cũng liên tục tạo nên lịch sử khi là đội bóng châu Phi đầu tiên vào tứ kết rồi bán kết, là đại diện đội tuyển đầu tiên của thế giới Ả rập vào vòng trong của World Cup.

Tại World Cup 2022, Morocco đã lần lượt hạ gục những đội bóng lớn trong đó có hai đại diện mạnh của bán đảo Iberia, Tây Ban Nha Bồ Đào Nha. Vào tranh hạng ba, Morocco thua Croatia 1-2. Đó là một kỳ tích của một đội tuyển châu Phi và một đội tuyển đến từ thế giới Ả rập.

Bóng đá Morocco phát triển rất đồng bộ từ bóng đá trẻ đến cấp đội đội tuyển quốc gia cũng như bóng đá nữ.

+ Các giải thưởng World Cup U-20:

Quả bóng vàng (Cầu thủ xuất sắc nhất) : Othmane Maamma (Morocco)

Quả bóng bạc: Yassir Zabiri (Morocco)

Quả bóng đồng: Milton Delgado (Argentina)

Chiếc giày vàng (Vua phá lưới): Benjamin Cremaschi (USA)

Chiếc giày bạc: Neyser Villareal (Colombia)

Chiếc giày đồng: Lucas Michal (France)

Găng tay vàng (thủ môn xuất sắc nhất): Santino Barbi (Argentina)

Giải Fair Play: Mỹ