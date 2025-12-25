“Tôi đã linh cảm vô địch SEA Games 33 và bây giờ đến tấm vé World Cup 2027” 25/12/2025 13:41

(PLO)- HLV Mark Torcaso của tuyển nữ Philippines cho rằng, bây giờ là lúc nghĩ đến tấm vé World Cup 2027 sau ngôi vô địch SEA Games 33.

Đó là những lời nói của HLV Mark Torcaso của tuyển nữ Philippines sau khi đánh bại tuyển nữ Việt Nam ở chung kết để vô địch SEA Games 33.

Chiến lược gia Úc, HLV Mark Torcaso cho rằng khi đội rơi vào bảng B cùng với Myanmar, Việt Nam và Malaysia thì ông đã có linh cảm đội tuyển Philippines sẽ vô địch SEA Games 33.

HLV Mark Torcaso cho rằng ông cảm giác Philippines vô địch SEA Games 33 rất sớm. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thực ra trong trận tái đấu ở chung kết SEA Games 33, tuyển Philippines đã quá may mắn khi họ đã thoát một bàn thua từ pha đưa bóng vào lưới hợp lệ của Bích Thùy ở phút 29 trong trận chung kết. Trước đó, ở vòng bảng, một trung vệ của tuyển Philippines cũng “phình to cánh tay” để bóng chạm tay rất rõ trong vòng cấm từ pha lật bóng vào của Thanh Nhã nhưng Philippines cũng thoát quả phạt 11m.

Nay trở về Philippines, HLV Mark Torcaso tuyên bố rất dữ rằng, ông đã linh cảm đội tuyển Philippines sẽ vô địch SEA Games 33 trước khi bóng lăn.

Chiến lược gia Úc cũng cho biết thêm tấm HCV SEA Games 33 là bàn đạp để năm tới đội tuyển Philippines săn thành công chiếc vé World Cup 2027, cũng là lần thứ hai liên tiếp.

HLV Mark Torcaso phân tích: “World Cup 2027, châu Á có 6 suất, tuyển Philipines cũng có đủ nội lực để đoạt tấm vé đến Brazil”.

Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 sẽ khai diễn từ ngày 1 đến 21-3-2026 tại Úc có 12 đội (3 bảng) tham dự, với số lượng này, có 1 nửa số đội dự Asian Cup 2026 sẽ có vé đi World Cup 2027, Philippines phải làm được điều này và đủ thực lực để làm được.

Tuyển Philippines ở bảng A cùng với Úc, Hàn Quốc và Iran. Trong khi tuyển Việt Nam ở bảng C cùng với Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan.

Nhìn vào hai đại diện Đông Nam Á, hai đối thủ ở chung kết SEA Games 33 này dễ thấy tuyển Việt Nam dễ thở hơn.

Nếu mọi thứ diễn ra... đúng quy trình thì tuyển nữ Việt Nam sẽ nhì bảng C vào tứ kết. Trong khi đó ở bảng A, Philippines chưa thể đánh bại được Hàn Quốc, còn Úc thì quá mạnh. Nên có thể Philippines sẽ còn tranh thủ một trong hai suất thứ 3 của ba bảng đấu có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Asian Cup 2026 mỗi bảng đá vòng tròn, chọn đội nhất và nhì mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Bốn đội thắng tứ kết (vào bán kết) có vé đi World Cup 2027, bốn đội thua tứ kết đá vòng Play off tranh hai suất còn lại của châu Á đi Brazil 2027.

HLV Mark Torcaso từng làm trợ lý cho HLV Milicic của tuyển Philippines từ năm 2021, nhóm HLV Úc này giúp tuyển Philippines có vé World Cup 2023.