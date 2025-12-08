Tuyển Việt Nam rơi vào thế ‘tử chiến’ với Philippines 08/12/2025 06:39

(PLO)- Kết quả bất lợi sau trận mở màn đã đẩy đội nữ Philippines vào tình thế cực kỳ khó khăn trước khi chạm trán tuyển Việt Nam tại sân vận động Chonburi vào ngày 8-12.

Ở bảng đấu chỉ có hai suất vào bán kết tại SEA Games 33, mỗi điểm số đều trở nên quý giá, và thất bại 1-2 trước nữ Myanmar khiến các cô gái Philippines không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải thắng tuyển Việt Nam nếu muốn thắp lại hy vọng đi tiếp. Cuộc đọ sức này vì thế trở thành trận đấu mang tính sống còn, đặc biệt khi Việt Nam vốn là nhà đương kim vô địch và sở hữu thành tích đối đầu vượt trội trong lịch sử.

Dàn sao Mỹ và châu Âu đáng gờm của Philippines

Đội tuyển nữ Philippines đến Thái Lan với mục tiêu trở lại bục huy chương sau khi giành chiếc huy chương đồng lịch sử tại SEA Games 31 ở Hà Nội. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mark Torcaso, tập thể này vẫn giữ lại bộ khung quan trọng gồm đội trưởng Hali Long cùng nhiều cầu thủ chơi bóng ở Mỹ hoặc châu Âu như thủ môn Olivia McDaniel, Sara Eggesvik, Angela Beard, Meryll Serrano và Jaclyn Sawicki.

Bên cạnh đó, tuyển nữ Philippines còn có những gương mặt quen thuộc như Inna Palacios, Nina Meollo, Mary Louise Ramirez, Alessandrea Carpio, Nina Mathelus, Anicka Castaneda, Jael Marie Guy, Alexa Pino hay Megan Jane Murray. Philippines cũng bổ sung sức trẻ bằng dàn tuyển thủ mới như Bella Pasion, Sofia Wunsch, Malea Cesar, Azumi Oka,… Dù vậy, Philippines bước vào SEA Games 33 mà không thể có sự phục vụ của hai tiền đạo chủ lực Sarina Bolden và Chandler McDaniel.

Các cô gái Philippines có lợi thế về hình thể cùng nhiều gương mặt kinh nghiệm khi chơi bóng ở nước ngoài. Ảnh: PFF.

Chính việc thiếu vắng cặp “sát thủ” từng nhiều lần ghi dấu ấn khiến sức mạnh hàng công Philippines suy giảm đáng kể, buộc HLV Torcaso phải điều chỉnh cách vận hành chiến thuật. Điều này cũng làm tăng áp lực cho đội khi họ nằm chung bảng với Việt Nam và Myanmar, hai đối thủ không dễ chịu. Mục tiêu giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng B ngay từ đầu đã trở thành bài toán khó với Philippines, thất bại trong trận ra quân càng khiến con đường ấy trở nên hẹp hơn bao giờ hết.

Trong khi Philippines chật vật tìm lại chính mình, tuyển nữ Việt Nam lại có khởi đầu như mơ khi vùi dập Malaysia 7-0 trong trận ra quân. Chiến thắng áp đảo này không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn cho thấy sự sẵn sàng của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Sau trận đấu, ông Chung bày tỏ sự hài lòng khi toàn đội đạt được hầu hết các mục tiêu đề ra: không có ca chấn thương nào, không thẻ phạt và các cầu thủ trẻ lẫn giàu kinh nghiệm đều được ra sân đúng kế hoạch. Đây là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam có được lực lượng mạnh nhất cho cuộc đối đầu mang tính bước ngoặt với Philippines ngày 8-12 (lúc 18 giờ 30).

HLV Mai Đức Chung bảo toàn lực lượng sau cơn mưa gôn vào lưới Malaysia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tuyển Việt Nam không để thua

HLV Mai Đức Chung cho biết ông chủ trương luân phiên đội hình nhằm đảm bảo sự cân bằng, vừa giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát, vừa giữ nhịp thi đấu ổn định cho những trụ cột. Trận ra quân, tuyển Việt Nam tấn công dồn dập trong suốt trận gặp Malaysia và liên tục tìm kiếm thêm bàn thắng. Theo ông Chung, trong bối cảnh bảng B cạnh tranh gay gắt, hiệu số bàn thắng bại có thể đóng vai trò quyết định, nên đội cần ghi càng nhiều bàn càng tốt khi có cơ hội. Chiến thắng 7-0 vì vậy được xem như bước chạy đà hoàn hảo cho nữ Việt Nam trước trận quyết chiến với Philippines.

Lượt trận ngày 8-12 sẽ góp phần định hình cục diện bảng B. Theo đó, Myanmar nhiều khả năng sẽ không gặp khó khăn khi đối đầu Malaysia, đồng nghĩa họ nắm trong tay 6 điểm. Điều này đặt thầy trò HLV Mai Đức Chung và Philippines vào màn “tử chiến”, trước khi Myanmar và tuyển Việt Nam gặp nhau ngày 11-12. Không đội nào muốn bước vào trận đấu quyết định với áp lực dồn nén như vậy, nhưng thực tế Philippines đã rơi vào thế “dựa lưng tường”, còn các cô gái Việt Nam phải thắng để củng cố ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Việt Nam khi đội từng thắng Philippines tới 10 lần. Nhưng điều khiến cuộc tái đấu đêm 8-12 trở nên khó lường là cuộc chạm trán gần nhất tại SEA Games 32, nơi Philippines tạo ra cú sốc lớn khi đánh bại Việt Nam 2-1 ở vòng bảng. Trận thua ấy vẫn là lời nhắc nhở đắt giá cho nữ Việt Nam rằng bóng đá nữ Philippines đã đổi khác, đặc biệt kể từ khi họ tăng cường lực lượng bằng nhiều cầu thủ nhập tịch hoặc thi đấu ở châu Âu, Mỹ có kinh nghiệm quốc tế.

Tuyển nữ Philippines sau cú sốc thua Myanmar đã không còn đường lùi ở vòng bảng SEA Games 33. Ảnh: PFF.

Bất chấp SEA Games 33 thiếu Bolden và Chandler McDaniel, tuyển nữ Philippines vẫn sở hữu đội hình đủ khả năng gây khó cho bất kỳ đối thủ nào nếu thi đấu đúng phong độ. Cuộc tái đấu tại Chonburi vì vậy mang màu sắc của một “trận chung kết sớm”. Philippines buộc phải thắng nếu không muốn bị loại ngay từ vòng bảng, còn Việt Nam cần 3 điểm để nắm quyền tự quyết và tránh kịch bản phải so kè hiệu số với Myanmar.

Các chuyên gia nhận định đây là cuộc so tài căng thẳng hơn nhiều so với những gì hai đội đã thể hiện ở lượt trận đầu. Philippines cần chơi mạo hiểm hơn, trong khi Việt Nam có đầy đủ sự tự tin và kinh nghiệm để kiểm soát trận đấu.

Dù tình thế đang chống lại Philippines, họ luôn là đội bóng chiến đấu mạnh mẽ khi bị dồn vào chân tường. Trong khi đó, Việt Nam hướng đến trận đấu với tâm thế bảo vệ vị thế số một Đông Nam Á, đồng thời phục hận thất bại năm 2023.