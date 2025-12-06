Mạo danh 'cổ vũ SEA Games 33' để quảng cáo cá cược lậu 06/12/2025 17:07

(PLO)- Đi "cổ vũ SEA Games 33" trá hình quảng bá cho những trang cá cược lậu đều có thể bị truy tố...

Trận mở màn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U-22 Việt Nam và Lào, tổ sản xuất truyền hình trực tiếp của chủ nhà Thái Lan đã “zoom” ống kính lên khán đài soi rõ những nhóm cô gái được cho là đến từ Việt Nam quảng bá cho những kênh cá cược bất hợp pháp.

Chuyện truyền hình Thái Lan sản xuất chương trình và vô tình để lọt vào ống kính nhóm cô gái rất dễ thương rất thường thấy ở những giải đấu lớn như World Cup hay Euro, nhưng lại không để ý họ mang trên ngực logo của những trang web cá cược lậu. Đây là vấn đề đặt ra cho chủ nhà SEA Games 33 mà các nhà đài Thái Lan cần sàng lọc để không dính bẫy quảng cáo vi phạm pháp luật.

Truyền hình trực tiếp trận U-22 Việt Nam- U-22 Lào đã "zoom" ống kính vào nhóm những cô gái này trên ngực áo quảng cáo các trang đánh cược.

Người dân Thái Lan cũng như Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á khác đang đối mặt với ác mộng lừa đảo qua mạng, các hình thức bài bạc trực tuyến.

Cũng cần nhớ rằng Thái Lan hành động rất quyết liệt trong thời điểm này về những hình thức cờ bạc, lừa đảo qua không gian mạng và nhiều người dân Thái Lan là nạn nhân hay bị chèo kéo.

Chuyện những trang cá cược lậu trên không gian mạng dùng những cô gái xinh đẹp, nói tiếng Việt mặc áo đồng phục nổi bật đi từng nhóm và có hành động cổ vũ độc đáo trên khán đài, lôi cuốn sự chú ý đã có từ hồi SEA Games 32 tại Camphuchia. Có rất nhiều nhóm mặc trang phục quảng bá cho những trang cá cược lậu khác nhau.

Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan nêu quan điểm đó là hành vi vi phạm pháp luật Thái Lan và đề nghị Tổng cục Thể thao Thái Lan phối hợp với cảnh sát điều tra vào cuộc và tiến hành các bước pháp lý cần thiết tiếp theo.

Khi mà sự lừa gạt, bài bạc đỏ đen trên không gian mạng đã trở thành vấn nạn lớn của nhiều quốc gia thì mọi chuyện có thể khác đi. Nói cách khác là những cơ quan chức năng của Thái Lan hay của Việt Nam đều có thể truy tố, bởi đó là hành vi vi phạm pháp luật. Cũng nên nhớ rằng, Thái Lan hỗ trợ và hợp tác rất tốt trong công tác phòng chống tội phạm với Việt Nam.

Trong thời gian qua những công dân Việt Nam ra nước làm chuyện lừa đảo qua không gian mạng khi vừa về đến sân bay đã bị cơ quan chức năng bắt giữ ngay tức khắc.