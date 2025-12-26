Bóng đá Malaysia mất khoản tiền kinh khủng trong cuộc chiến pháp lý với FIFA 26/12/2025 11:35

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với khủng hoảng tài chính vượt quá 8 triệu ringgit (khoảng 50 tỉ đồng) sau lệnh trừng phạt của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) liên quan đến việc sử dụng bảy cầu thủ nhập tịch với các giấy tờ bị cáo buộc là giả mạo.

FAM đã bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ và hiện đang phải chịu chi phí pháp lý tốn kém rất lớn để kháng cáo các hình phạt tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Chuyên gia bóng đá Malaysia Datuk Dr Pekan Ramli cho biết FAM đã chi hoặc sẽ phải trả hơn 3 triệu ringgit cho phí nộp đơn, phí luật sư và tiền phạt ban đầu.

Ông Pekan cho biết: "Các khoản phạt lên tới hàng triệu ringgit, việc đình chỉ thi đấu của các cầu thủ, sự sụt giảm giá trị thị trường và nguy cơ tụt hạng của đội tuyển Malaysia đã làm chấn động FAM đến tận gốc rễ".

FIFA xác nhận bảy cầu thủ - Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero - mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

FAM sẽ tốn rất nhiều chi phí khi theo đuổi vụ kiện với FIFA. ẢNH: NST

Các chuyên gia pháp lý của Malaysia cảnh báo rằng chỉ riêng quy trình kháng cáo lên CAS cũng có thể tiêu tốn của FAM hơn 1,2 triệu RM cho phí đăng ký, phí luật sư và phí tư vấn chuyên gia. Hậu quả về tài chính lan rộng đến cả các cầu thủ, những người có giá trị thị trường giảm xuống bằng 0.

Unionistas de Salamanca đã chấm dứt hợp đồng của Palmero, trong khi Machuca, Holgado và Figueiredo có nguy cơ mất hàng trăm nghìn ringgit tiền lương. FIFA cũng đã hủy bỏ kết quả các trận đấu của tuyển Malaysia với Cape Verde, Singapore và Palestine, ghi nhận đây là những trận thua 3-0. Điều này khiến Malaysia tụt năm bậc xuống vị trí thứ 121 trên bảng xếp hạng thế giới.

7 cầu thủ bị FIFA đình chỉ thi đấu giờ đây có thể yêu cầu FAM bồi thường thiệt hại về thu nhập, điều này có thể làm tăng thêm hàng triệu USD vào khoản nợ của FAM. Một luật sư chuyên về các vụ kháng cáo lên trọng tài thể thao cho biết tổng chi phí cho các khoản phạt, kháng cáo và giá trị thị trường bị mất có thể vượt quá 8 triệu RM.

Ông Pekan cho rằng thiệt hại về mặt phi vật chất đối với danh tiếng của Malaysia sẽ khó khắc phục hơn so với tổn thất về tài chính.

"FAM sẽ cần một hoặc hai thập kỷ để khôi phục hình ảnh trên trường quốc tế", ông Pekan nói, "Các nhà tài trợ có thể rút lui, sự ủng hộ của người hâm mộ có thể giảm sút do các vấn đề về tính liêm chính, và sẽ có những nghi ngờ về các chương trình nhập tịch trong tương lai".