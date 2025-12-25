AFC lên tiếng về việc xử thua đội tuyển Malaysia 2 trận, đình chỉ đá 2 giải châu Á 25/12/2025 11:06

(PLO)- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng về việc đội tuyển Malaysia bị đình chỉ tư cách thành viên đến năm 2031.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã bác bỏ những đồn đoán cho rằng họ đã đình chỉ đội tuyển Malaysia đến năm 2031 vì đã sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện trong các trận đấu trước đó.

Cụ thể, tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul, cho biết bất kỳ hình thức xử phạt nào cũng chỉ được quyết định sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đưa ra phán quyết về đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Vị tổng thư ký AFC người Malaysia này nói thêm ông là người duy nhất được ủy quyền đưa ra tuyên bố chính thức thay mặt AFC về vấn đề này.

"Nếu quyết định đến từ AFC, tôi sẽ là người thông báo. Do đó, những tin tức lan truyền trên mạng là không chính xác", tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul nói, "Chúng tôi vẫn đang chờ quyết định của CAS. Chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ động thái nào cho đến khi nhận được phán quyết cuối cùng từ CAS".

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul đã bác bỏ mọi tin đồn về án phạt dành cho đội tuyển Malaysia. ẢNH: NEW STRAITS TIMES

FAM đã bị liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trừng phạt vì bị cáo buộc làm giả giấy tờ của bảy cầu thủ gốc gác di sản, do đó họ đã kháng cáo lên CAS. Ông Datuk Seri Windsor Paul nhắc nhở công chúng nên kiểm chứng thông tin đọc được trên mạng.

"Tất cả những điều đó đều là tin giả hoặc, nói đúng hơn, là suy đoán. Về phía chúng tôi, chưa thể đưa ra quyết định nào, chừng nào CAS chưa đưa ra phán quyết", tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul nói thêm.

Trước đó, các trang tin thể thao từ một quốc gia láng giềng của Malaysia đưa ra những đồn đoán cho rằng AFC đã hủy bỏ chiến thắng của đội tuyển Malaysia trước Nepal và Việt Nam trong vòng loại Asian Cup 2027. Các báo cáo cũng cho rằng hai đội đã được AFC xử thắng 3-0 và Malaysia sẽ bị cấm tham gia vòng loại Asian Cup 2027 và 2031, tờ New Straits Times (Malaysia) cho biết.