FAM đã có kết quả điều tra về vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia 25/12/2025 11:33

(PLO)- FAM đã trình báo cảnh sát về các cáo buộc làm giả giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sau khi có kết quả điều tra độc lập.

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ New Straits Times (Malaysia). Theo đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã trình báo cảnh sát về cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Trong một tuyên bố vào ngày 24-12 (giờ địa phương), FAM cho biết báo cáo đã được nộp tại Trụ sở Cảnh sát Quận Petaling Jaya theo khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC), do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif làm chủ tịch, sau khi hoàn thành cuộc điều tra.

"FAM cam kết hợp tác đầy đủ với cảnh sát và tôn trọng quá trình tố tụng đang diễn ra", FAM cho biết, "Bước đi này phản ánh cam kết của FAM về tính liêm chính, minh bạch và cải cách quản trị nhằm bảo vệ lợi ích của bóng đá quốc gia".

Trong kết luận của mình, IIC kêu gọi FAM lập tức trình báo cảnh sát, tiến hành kỷ luật nội bộ nếu việc giám sát bị thiếu sót, và thực hiện các cải cách cơ cấu do ủy ban đề xuất, tờ New Straits Times đưa tin.

Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi (giữa), cầm báo cáo đứng trước Trụ sở Cảnh sát Quận Petaling Jaya ngày 24-12. ẢNH: NEW STRAITS TIMES

Tháng trước, Ủy ban kháng cáo của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố một quyết định dài 64 trang, nêu rõ lý do bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và bảy cầu thủ liên quan. Các cầu thủ có tên là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Trước đó, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ trong số bảy người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm thi đấu 12 tháng.

Ngoài ra, kết quả các trận giao hữu của Malaysia với Cape Verde, Singapore và Palestine đã bị hủy bỏ, FIFA trao chiến thắng 3-0 cho các đối thủ của Malaysia vì đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

FAM sau đó đã xác nhận rằng họ đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chống lại các lệnh trừng phạt do FIFA áp đặt.