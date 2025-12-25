Có 1 HLV xứng đáng được cho thêm thời gian dẫn dắt MU 25/12/2025 07:29

(PLO)- Nemanja Matic nêu tên một trong bốn HLV mà anh từng làm việc cùng xứng đáng được cho thêm thời gian dẫn dắt MU.

Nemanja Matic đã trải qua 5 năm tại MU, thi đấu dưới sự dẫn dắt của nhiều HLV chính thức và tạm quyền khác nhau trong thời gian khoác áo Old Trafford. Bây giờ, tiền vệ người Serbia này đã chỉ tên HLV xứng đáng có thời gian dẫn dắt MU lâu hơn.

Nemanja Matic, đã thi đấu dưới sự dẫn dắt của bốn HLV khác nhau trong thời gian khoác áo Manchester United. Jose Mourinho đã đưa anh đến Old Trafford, nhưng Matic cho rằng người kế nhiệm của HLV người Bồ Đào Nha, Ole Gunnar Solskjaer, đã bị đội chủ sân Old Trafford sa thải quá sớm.

Solskjaer thay thế Mourinho vào tháng 12 năm 2019, ban đầu chỉ là tạm quyền trước khi được bổ nhiệm chính thức. Ông thầy người Na Uy là HLV thứ hai của Manchester United trong 5 năm Matic thi đấu tại Old Trafford, và cuối cùng mất việc vào năm 2021.

Michael Carrick và Ralf Rangnick đã có thời gian tạm quyền dẫn dắt MU sau khi Solskjaer bị sa thải, điều này xảy ra sau trận thua 4-1 trước Watford khiến MU tụt xuống vị trí thứ bảy tại Premier League. Tuy nhiên, khi nhìn lại quãng thời gian của HLV người Na Uy bốn năm sau đó, Matic cho rằng MU đã sa thải Solskjaer quá sớm.

Matic (phải) tin Solskjaer là người phù hợp dẫn dắt MU. ẢNH: REX/SHUTTERSTOCK

“Dưới sự dẫn dắt của Solskjaer, chúng tôi đã về nhì và về ba Premier League. Cả đội đều không hài lòng với việc chỉ về nhì, nhưng nhìn vào kết quả hiện tại, chúng tôi đã làm rất tốt”, Matic chia sẻ với FourFourTwo, "Tôi nghĩ Ole Gunnar Solskjaer xứng đáng được trao thêm thời gian, và khi tôi nói Ole, tôi cũng muốn nhắc đến các trợ lý của ông ấy, như Michael Carrick và Kieran McKenna. Họ đã đi đúng hướng để đưa Manchester United trở lại thời kỳ hoàng kim.

Dĩ nhiên, Manchester United đã quyết định sa thải Ole Solskjaer dựa trên một vài kết quả cuối cùng của ông ấy, nhưng Solskjaer là một người tuyệt vời với phẩm chất phù hợp với CLB. Ông ấy và các trợ lý của mình hiểu rõ bóng đá - công tác huấn luyện hoàn hảo và chuẩn bị chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất".

Matic dành lời khen ngợi cho Solskjaer, một phần vì khả năng giữ chân các cầu thủ ngay cả khi họ không được ra sân thường xuyên. Cầu thủ người Serbia chỉ đá chính 4 trong số 12 trận đấu ở giải Premier League mùa cuối cùng của mình, nhưng anh thừa nhận rằng Solskjaer là người hiểu rõ MU.

Matic rời Old Trafford vào mùa hè năm 2022, tái hợp với Jose Mourinho tại AS Roma. Sau đó, anh trải qua thời gian thi đấu tại Pháp cho Rennes và Lyon, và hiện đã trở lại Ý khoác áo Sassuolo.

Solskjaer đã nghỉ ngơi một thời gian sau khi rời Manchester United, và cuối cùng ông tiếp quản Besiktas vào giữa mùa giải 2024/25. Tuy nhiên, Solskjaer đã bị CLB của Thổ Nhĩ Kỳ sa thải vào tháng 8 và vào tháng 11, ông đã nói về khả năng trở lại băng ghế huấn luyện.

"Tôi sẵn sàng, không phải là tôi rất muốn quay lại nhưng tôi yêu nước Anh, tôi nghĩ vậy", Solskjaer nói với Stick to Football, "Các con tôi hỏi tôi về việc trở lại giải hạng nhất của Anh là Championship, nhưng tôi là một người yêu bóng đá. Là Na Uy? Hay Thụy Điển? Quan trọng là được làm việc với mọi người. Khi tôi chơi Football Manager và Championship Manager (game huấn luyện bóng đá), tôi thích thách thức những điều không thể".