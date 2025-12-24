Mainoo bị chỉ trích gay gắt sau quyết định chuyển nhượng của MU 24/12/2025 11:59

Kobbie Mainoo đã không được trọng dụng nhiều ở MU mùa này và tiền vệ người Anh này đã được đồn đoán sẽ rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Tuy nhiên, Mainoo bị chỉ trích gay gắt vì chính phong độ không tốt khiến anh bị HLV Ruben Amorim bỏ rơi.

Theo cựu tiền vệ Premier League Dan Gosling, ngôi sao của Manchester United, Kobbie Mainoo, đơn giản là chưa thể hiện đủ tốt để xứng đáng có một suất đá chính mùa này. Cầu thủ 20 tuổi người Anh đánh mất hy vọng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2026 sau khi không còn được trọng dụng dưới thời Ruben Amorim, dẫn đến những đồn đoán rằng anh có thể phải rời Old Trafford vào tháng Giêng.

Mainoo chỉ chơi hơn 200 phút ở Ngoại hạng Anh mùa này, và dường như Amorim tin rằng Mainoo không có đủ phẩm chất để chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-4-2-1 của mình. Cầu thủ tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ MU chỉ có một lần đá chính mùa này ở Carabao Cup, nơi anh chơi trọn 90 phút trong trận thua bất ngờ trước Grimsby Town .

"Kobbie Mainoo nên ở lại và chiến đấu giành vị trí của mình", Gosling nói trên chương trình Transfer Show của Sky Sports, "Cậu ấy đang ở Manchester United. Hiện tại, việc cầu thủ rời Manchester United quá dễ dàng. Ai cũng muốn ra đi đến những CLB điều hành tốt hơn. Không, cậu ấy đang ở Manchester United. Hãy làm tốt công việc của mình".

Mainoo bị chỉ trích vì không có phong độ tốt ở mùa này. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Dan Gosling nói thêm, "Rõ ràng là Mainoo không thể hiện đủ tốt trên sân tập, bởi vì Ruben Amorim không chọn cậu ấy vì tính cách. Cậu ấy không thể hiện đủ tốt trên sân tập để xứng đáng với vị trí của mình. Đơn giản là vậy. Nếu bạn không nỗ lực hết mình mỗi ngày, bạn sẽ không được ra sân. Đúng là Mainoo phải cạnh tranh với Bruno Fernandes, nhưng vẫn còn những vị trí khác."

Vị trí của Casemiro vẫn còn đó. Casemiro đã mất vị trí chính thức và giờ đã nỗ lực hơn, phong độ cũng tốt hơn, thể hình cũng được cải thiện. Tuy nhiên, tôi vẫn không nghĩ Casemiro là giải pháp duy nhất và Mainoo hoàn toàn có thể cạnh tranh với Casemiro. Mainoo cũng có thể chơi ở vị trí cao hơn. Rõ ràng là Casemiro chưa thể hiện đủ tốt trong những trận đấu hàng ngày để thuyết phục Ruben Amorim".

Mainoo tưởng chừng như sẽ có cơ hội gây ấn tượng vào Chủ nhật sau khi chơi nửa tiếng trong trận hòa 4-4 với Bournemouth vài ngày trước đó. Việc Casemiro bị treo giò đã tạo ra một khoảng trống ở khu vực giữa sân, nhưng Mainoo lại dính chấn thương trong buổi tập và bỏ lỡ trận đấu với Aston Villa.

Điều đó có nghĩa là Manuel Ugarte đá cặp với Bruno Fernandes ở tuyến giữa, nhưng cầu thủ người Uruguay đã không thể hiện được phong độ tốt trong trận thua 2-1 của MU trước Aston Villa. Hơn nữa, Bruno Fernandes chỉ thi đấu được 45 phút do chấn thương và chắc chắn không thể ra sân khi MU đối đầu với Newcastle vào ngày Lễ tặng quà (Boxing Day).

Napoli nằm trong số những CLB được liên hệ với Mainoo, khi tân binh Kevin De Bruyne bị chấn thương khiến họ cần tăng cường lực lượng ở tuyến giữa. Tuy nhiên, Manchester United khó có khả năng chấp thuận một thương vụ chuyển nhượng vào đầu tháng Giêng ngay cả trước khi Bruno Fernandes bị chấn thương.

Manchester United dự kiến ​​sẽ không cho phép bất kỳ cầu thủ nào rời đội trước khi ba cầu thủ tham dự Cúp bóng đá châu Phi trở lại thi đấu cho CLB. Đội tuyển Morocco của Noussair Mazraoui đã khởi đầu giải đấu với chiến thắng 2-0 trước Comoros, trong khi Bryan Mbeumo và Amad sẽ ra sân trận đầu tiên tại giải vào đêm Giáng sinh, lần lượt khoác áo Cameroon và Bờ Biển Ngà.

"Sau buổi tập, Mainoo đã đi khám bác sĩ. Cậu ấy bị đau ở bắp chân", HLV Amorim nói khi được hỏi về việc Mainoo vắng mặt tại Villa Park, "Chúng tôi sẽ đánh giá tình hình nhưng cậu ấy sẽ không tham gia trận đấu này. Tất nhiên đây là thời điểm không tốt, không chỉ cho cả đội mà còn cho chính Mainoo khi gặp phải vấn đề này.

Đây là lời nhắc nhở rằng chúng ta cần tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát và để phần còn lại tùy thuộc vào số phận. Tôi nghĩ Kobbie Mainoo sẽ ổn trong vài tuần nữa, tôi không chắc. Chúng ta hãy tập trung vào những cầu thủ hiện có và sẵn sàng ra sân".