2 ngôi sao từ chối gia nhập MU 24/12/2025 11:33

(PLO)- 2 ngôi sao từ chối gia nhập MU trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng có thể khiến kế hoạch của HLV Ruben Amorim không được như mong muốn.

MU có thể sẽ tăng cường đội hình trên thị trường chuyển nhượng tháng Giêng này khi Quỷ Đỏ hiện đang xếp thứ bảy tại Premier League. Phong độ tầm thường của MU tiếp tục kéo dài sau trận thua Aston Villa 1-2. Bây giờ, 2 ngôi sao từ chối gia nhập MU.

Giờ đây, HLV Ruben Amorim sẽ phải đau đầu tìm người thay thế Bruno Fernandes trong một thời gian, sau khi đội trưởng của Manchester United dính chấn thương gân kheo trong hiệp một trận thua 2-1 trên sân khách trước Aston Villa.

Các nguồn tin cho rằng Bruno Fernandes có thể phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng do nghi ngờ bị chấn thương mô mềm. Với việc kỳ chuyển nhượng tháng Giêng đang đến gần, nhiều tin đồn cho rằng MU có thể sẽ bổ sung thêm một số gương mặt mới cho đội bóng.

Tin tức mới nhất về Manchester United hôm nay cho thấy "quỷ đỏ" đang trong cuộc chiến gay gắt với đối thủ để giành giật một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, trong khi đó, một người có thể thay thế cho Bruno Fernandes cũng đang được rất nhiều CLB để mắt đến.

Manchester United đang tìm người thay thế Bruno Fernandes

Ruben Neves là cái tên nổi lên như một mục tiêu tiềm năng của Manchester United khi Bruno Fernandes dự kiến ​​sẽ vắng mặt trong một thời gian dài. "Quỷ đỏ" quan tâm đến cầu thủ người Bồ Đào Nha từ thời anh còn thi đấu cho Wolves.

2 ngôi sao từ chối gia nhập MU, trong đó có Neves. ẢNH: FIFA

Hiện đang khoác áo Al Hilal, cầu thủ 28 tuổi Neves đang được đồn đoán sẽ trở lại giải Ngoại hạng Anh sau khi từ chối gia hạn hợp đồng để ở lại Saudi Arabia. Tờ Times (Anh) đưa tin rằng Al Hilal đã chấp nhận việc mất Neves theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè. Họ được cho là sẵn sàng bán cầu thủ này vào tháng Giêng để thu hồi một phần trong số 47 triệu bảng mà họ đã trả vào năm 2023.

Manchester United đã quan tâm đến những cầu thủ như Adam Wharton của Crystal Palace và Carlos Baleba của Brighton từ lâu. Tuy nhiên, mức giá chuyển nhượng cao ngất ngưởng của họ đồng nghĩa với việc MU phải xem xét những lựa chọn rẻ hơn trong mùa đông này.

Và Neves chỉ có mức phí chuyển nhượng 18 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, người ta tin rằng tiền vệ này có thể được bán với giá thấp hơn nhiều. Bên cạnh đó, có tin tức Neves muốn gia nhập Real Madrid chứ không phải MU.

Jaber, người cũng từng có thời gian thi đấu tại Wolves vào năm 2000, đã tuyên bố trên đài MBC rằng Neves sắp ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do và sẽ gia nhập gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha. Jaber nói: "Tôi lo ngại Neves sẽ chuyển từ Al Hilal sang Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hợp đồng của cậu ấy hết hạn vào cuối mùa giải này.

Có những CLB tại Premier League muốn ký hợp đồng với Neves, đề nghị hợp đồng ba năm cho đến khi cậu ấy 31 tuổi. Có Real Madrid nữa, và tôi chắc chắn rằng còn nhiều CLB khác quan tâm đến Neves".

Dù Manchester United có chiêu mộ Neves hay không, HLV Ruben Amorim đã cảnh báo CLB không được phép mắc bất kỳ sai lầm nào trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

"Chúng ta cần phải giải quyết vấn đề đó", HLV Amorim của MU nói, "Điều chúng ta không thể làm là chờ đến tháng Giêng rồi cố gắng làm mọi thứ một cách vội vã, lại mắc sai lầm và rồi lại phải nói "lại chuyện cũ tái diễn"".

Nói về Bruno Fernandes, người suýt rời MU hồi mùa hè sau sự quan tâm từ Saudi Arabia, Amorim cho biết: "Tôi nghĩ đó là chấn thương mô mềm nên sẽ mất một thời gian để Bruno Fernandes bình phục. Bruno Fernandes luôn có thể lực tốt nên chúng tôi hy vọng cậu ấy có thể hồi phục nhanh. Chúng ta hãy chờ xem".

MU khó cạnh tranh với Man City

Semenyo muốn đến Man City. ẢNH: Bournemouth

Theo các nguồn tin, Manchester United đang rất muốn chiêu mộ ngôi sao Semenyo của Bournemouth. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ kình địch Manchester City. Được biết, HLV Amorim rất ngưỡng mộ cầu thủ 25 tuổi người Ghana.

Một số nguồn tin trước đó cho rằng Semenyo có giá 100 triệu bảng. Tuy nhiên, gần đây đã có thông tin xác nhận rằng Semenyo có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu bảng cộng thêm 5 triệu bảng tiền thưởng. Theo GiveMeSport , điều khoản giải phóng hợp đồng của Semenyo có hiệu lực trong 10 ngày đầu tiên của kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, bắt đầu từ ngày đầu năm mới.

Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Semenyo đã có 8 bàn thắng và 3 pha kiến ​​tạo tại Premier League. Theo các nguồn tin, tiền vệ cánh Semenyo đã từ chối lời đề nghị từ Tottenham Hotspur. Theo tờ Telegraph (Anh), Liverpool cũng sẵn sàng chấm dứt việc theo đuổi tiền đạo của Bournemouth, nhưng điều này cũng không mang lại tin vui cho Amorim.

Theo đó, Semenyo dường như không muốn gia nhập MU khi đích đến của anh là Man City. Tờ Athletic (Anh) đưa tin Semenyo muốn được làm việc với HLV Pep Guardiola tại nửa xanh của thành Manchester.