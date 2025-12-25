Những nhà vô địch SEA Games chinh phục sân chơi lớn châu Á 25/12/2025 06:39

(PLO)- Sau chức vô địch SEA Games 33, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ nhập cuộc bảng A tại vòng chung kết U-23 châu Á 2026, quy tụ 3 đối thủ rất mạnh gồm U-23 Jordan, U-23 Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia.

Theo đánh giá của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đội tuyển U-23 Việt Nam rơi vào bảng đấu mang tính cạnh tranh rất cao và khó lường, với chủ nhà Saudi Arabia có phần nhỉnh hơn, còn lại các đối thủ đều có những cơ hội riêng của mình.

AFC dành sự quan tâm đặc biệt cho U-23 Việt Nam, đội tuyển đang nuôi tham vọng lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp vô địch châu Á khi đánh giá: “U-23 Việt Nam sẽ bước vào giải đấu tại Saudi Arabia với khát vọng lớn. Họ chính là gương mặt quen thuộc của sân chơi châu lục và từng tiến rất gần đến danh hiệu vào năm 2018, khi chỉ chịu thua Uzbekistan trong trận chung kết”.

Tham vọng lớn của U-23 Việt Nam và thách thức chủ nhà

Tính đến nay, U-23 Việt Nam đã năm lần góp mặt tại các vòng chung kết U-23 châu Á. Thành tích nổi bật nhất vẫn là ngôi á quân lịch sử năm 2018, dấu mốc đưa bóng đá trẻ Việt Nam lên bản đồ châu lục.

Những cầu thủ trẻ vừa đăng quang SEA Games 33 tiếp tục bước ra sân chơi lớn châu lục. Ảnh: CCT.

Ở vòng loại lần này, thầy trò HLV Kim Sang-sik thể hiện phong độ thuyết phục khi đứng đầu bảng C, qua đó giành vé trực tiếp đến Saudi Arabia. Tại vòng bảng U-23 châu Á 2026, đội tuyển U-23 Việt Nam lần lượt chạm trán Jordan vào ngày 6-1, Kyrgyzstan ngày 9-1 trước khi gặp nhiều thử thách với chủ nhà Saudi Arabia vào ngày 12-1.

Về phía đội chủ nhà, U-23 Saudi Arabia được AFC đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Đội bóng Tây Á đặt mục tiêu tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để chinh phục danh hiệu U-23 châu Á lần thứ hai trong lịch sử. Saudi Arabia từng lên ngôi vô địch năm 2022 nhưng không thể bảo vệ danh hiệu tại giải đấu năm 2024, khi bị Uzbekistan loại ở tứ kết, đồng thời lỡ hẹn với Olympic Paris 2024.

Trước thềm giải đấu 2026, chủ nhà U-23 Saudi Arabia cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phong độ ổn định. Họ vừa giành chức vô địch Cúp U-23 Ả Rập 2025 sau chiến thắng 2-0 trước Iraq trong trận chung kết. Đó là danh hiệu thứ năm của Saudi Arabia ở sân chơi này, tạo cú hích tinh thần quan trọng trước khi bước vào giải đấu châu lục.

Thành phần U-23 Saudi Arabia rất mạnh với mục tiêu giành ngôi vô địch trên sân nhà. Ảnh: CCT.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Luigi Di Biagio, cựu tuyển thủ quốc gia Ý, U-23 Saudi Arabia không phải tham dự vòng loại do được đặc cách với tư cách chủ nhà. Thay vào đó, đội bóng này tập trung vào các đợt tập huấn chất lượng, trong đó có chuyến rèn quân tại Nga và trận giao hữu với U-23 Hàn Quốc hồi tháng 10.

Với lực lượng giàu tiềm năng, bao gồm những cái tên nổi bật như thủ môn Hamed Youssef, hậu vệ Mohammed Barnawi, tiền đạo Talal Haji hay hai cầu thủ ghi bàn trong trận chung kết Cúp U-23 Ả Rập là Abdulaziz Aliewa và Rakan Al Ghamdi, Saudi Arabia đang hướng đến mục tiêu trở thành đội thứ hai sau Nhật Bản giành hai chức vô địch U-23 châu Á.

Jordan và Kyrgyzstan mạnh cỡ nào?

AFC cũng đánh giá cao Jordan tại bảng A. Đại diện Tây Á bước vào vòng chung kết với sự tự tin lớn sau chiến dịch vòng loại ấn tượng. Jordan toàn thắng cả ba trận, ghi tới 19 bàn thắng và chỉ để lọt lưới một lần, dễ dàng đứng đầu bảng vòng loại.

U-23 Jordan có mặt thường xuyên ở vòng chung kết châu lục. Ảnh: CCT.

Đây là lần thứ bảy Jordan góp mặt tại vòng chung kết U-23 châu Á, đồng nghĩa với việc họ cùng Saudi Arabia là hai đội duy nhất chưa từng vắng mặt ở sân chơi này. Thành tích tốt nhất của Jordan là hạng ba năm 2013, trong khi ở lần tham dự gần nhất tại Qatar, họ gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng. Theo lịch thi đấu, Jordan lần lượt đối đầu U-23 Việt Nam, Saudi Arabia và Kyrgyzstan, trong đó trận ra quân gặp Việt Nam là bước ngoặt lớn cho hành trình của họ.

Những cái tên như Odeh Fakhoury hay Ibrahim Sabra đã tỏa sáng rực rỡ ở vòng loại, đặc biệt là Fakhoury – chân sút đang khoác áo CLB Al Hussein và từng góp mặt trong đội tuyển Jordan giành ngôi á quân FIFA Arab Cup 2025. HLV Omar Najhi đặt mục tiêu giúp U-23 Jordan xóa bỏ ký ức buồn tại giải trước, đồng thời hướng đến việc vượt qua thành tích bán kết năm 2013.

Trong khi đó, Kyrgyzstan mang đến bảng A câu chuyện đầy cảm hứng. Sau 6 lần lỡ hẹn, đội bóng Trung Á lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết U-23 châu Á. Họ vượt qua vòng loại một cách đầy thuyết phục khi đứng đầu bảng E, thậm chí xếp trên cả Uzbekistan – nhà vô địch năm 2018 và thế lực mới của bóng đá châu Á.

Kyrgyzstan mang theo nhiều kỳ vọng ở lần đầu tiên góp mặt trong cuộc chơi lớn. Ảnh: CCT.

Kyrgyzstan mở màn vòng loại bằng chiến thắng kịch tính 2-1 trước Palestine, sau đó cầm hòa Uzbekistan 2-2 trước khi đè bẹp Sri Lanka 6-0 để giành ngôi nhất bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại. Dù lần đầu tham dự vòng chung kết, Kyrgyzstan không bị xem là đội lót đường. Những cầu thủ như Kimi Merk hay Marlen Murzakhmatov kỳ vọng sẽ mang đến sự sáng tạo và đột biến cho đội bóng non trẻ này, trong hành trình tìm kiếm dấu ấn lịch sử tại Saudi Arabia.