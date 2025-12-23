FIFA vinh danh Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới, Malaysia bị trừ nhiều điểm 23/12/2025 13:04

(PLO)- FIFA vinh danh Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới cuối cùng trong năm 2025, trong khi tuyển Malaysia tụt hạng thê thảm.

Theo bảng xếp hạng FIFA cuối cùng trong năm 2025, FIFA vinh danh Việt Nam là đội tuyển “leo núi giỏi nhất” khi tăng 3 bậc, vươn lên hạng 107 thế giới và xếp thứ 19 châu Á. Theo đó Việt Nam là đội tuyển bóng đá tăng nhiều bậc nhất trong lần xếp hạng của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trong tháng 12.

So với tháng 11, thứ hạng của đội tuyển Việt Nam có sự cải thiện rõ rệt, phản ánh những kết quả tích cực trong thời gian gần đây, trong đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik có chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 để được cộng thêm nhiều điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), tuyển Việt Nam đã củng cố vị trí trong khu vực châu Á mà còn tạo tiền đề thuận lợi cho các mục tiêu sắp tới ở đấu trường quốc tế. Hiện tại, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các đội tuyển có thứ hạng ổn định tại châu lục. Thứ hạng mới là sự ghi nhận cho những nỗ lực của thầy trò ông Kim trong quá trình thi đấu và chuẩn bị chuyên môn, đồng thời mang đến sự lạc quan cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong chặng đường sắp tới.

Bóng đá Việt Nam có sự thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA. ẢNH: VFF

Ở khu vực châu Á, tuyển Nhật Bản kết thúc năm 2025 với vị trí số 1 châu Á theo bảng xếp hạng FIFA. Các đội tuyển châu Á thăng hạng là Jordan, Việt Nam và Singapore, trong khi Qatar và Malaysia lần lượt tụt bốn và năm bậc.

Nhật Bản, chuẩn bị cho lần thứ tám liên tiếp tham dự FIFA World Cup, vẫn giữ nguyên vị trí thứ 18 thế giới, còn Iran xếp sau, kém hai bậc. Hàn Quốc (22), Úc (26) và Uzbekistan (50) cũng không thay đổi thứ hạng.

Qatar, sau khi bị loại ở vòng bảng FIFA Arab Cup Qatar 2025, đã tụt ba bậc xuống vị trí thứ 54. Iraq và Saudi Arabia vẫn giữ vị trí thứ 58 và 60 thế giới, trong khi á quân FIFA Arab Cup Jordan tăng hai bậc lên vị trí 64. UAE (hạng 68) hoàn thành top 10 đội bóng châu Á.

FIFA vinh danh Việt Nam là đội tuyển "leo núi" giỏi nhất. ẢNH: FIFA

Trong khi đó, FIFA viết, “Việt Nam và Singapore tăng ba bậc lên vị trí 107 và 148, trong khi Malaysia tụt xuống vị trí 121”. Đáng chú ý, FIFA vinh danh Việt Nam là đội tuyển “leo núi” giỏi nhất trong bảng xếp hạng lần này khi là đội tăng hạng nhiều nhất (3 bậc). Đội tuyển được cộng điểm nhiều nhất trong tháng 12 là Palestine (+14,18 điểm), trong khi Malaysia là đội tụt hạng nhiều nhất (tụt 5 bậc) và cũng là đội tuyển bị trừ điểm nhiều nhất (-22,52 điểm).

Cuối cùng, tuyển Tây Ban Nha kết thúc năm 2025 với ngôi vị số 1 thế giới, các đội còn lại trong Top 10 thế giới là Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Đức và Croatia.