Messi lại thắng Ronaldo 26/12/2025 10:06

(PLO)- Khi năm 2025 sắp sửa khép lại, câu hỏi quen thuộc lại được đặt ra với người hâm mộ bóng đá toàn cầu: giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, ai là người ghi nhiều bàn thắng hơn trong năm vừa qua?

Cuộc so kè giữa hai huyền thoại Messi - Ronaldo chưa bao giờ có hồi kết, bất chấp việc họ đã bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp và không còn thi đấu tại châu Âu.

Sự cạnh tranh giữa Ronaldo và Messi đã hình thành từ hơn một thập kỷ trước, đặc biệt bùng nổ kể từ thời điểm Ronaldo gia nhập Real Madrid vào năm 2009. Trong suốt nhiều năm, La Liga chứng kiến những màn đối đầu trực tiếp không khoan nhượng giữa Real Madrid và Barcelona, nơi hai siêu sao liên tục phá vỡ các kỷ lục ghi bàn và danh hiệu cá nhân.

Khi Ronaldo chuyển sang Juventus, rồi sau đó là Al Nassr, còn Messi lần lượt khoác áo PSG và Inter Miami, cuộc tranh luận về tầm ảnh hưởng và phong độ của họ vẫn chưa bao giờ lắng xuống.

Hai ngôi sao lớn của bóng đá thế giới luôn là chủ đề tranh luận của giới hâm mộ. Ảnh: EPA.

Năm 2025, dù thi đấu ở hai giải đấu khác nhau và hai lục địa hoàn toàn tách biệt, cả Messi lẫn Ronaldo đều tiếp tục cho thấy khả năng săn bàn đáng nể. Dựa trên các số liệu thống kê hiện có, Lionel Messi là người ghi nhiều bàn thắng hơn.

Siêu sao người Argentina đã có tổng cộng 46 bàn thắng sau 54 lần ra sân trong màu áo Inter Miami và đội tuyển quốc gia, trong khi Cristiano Ronaldo ghi được 38 bàn sau 44 trận đấu cho Al Nassr và đội tuyển Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào hiệu suất ghi bàn, Ronaldo lại tỏ ra không hề kém cạnh. Trung bình, CR7 cần khoảng 98 phút để ghi một bàn thắng, nhỉnh hơn đôi chút so với con số 99 phút mỗi bàn của Messi. Điều này cho thấy dù số bàn thắng ít hơn, Ronaldo vẫn duy trì được sự sắc bén và hiệu quả đáng kinh ngạc ở tuổi ngoài 40.

Hai tuyển thủ Argentina và Bồ Đào Nha cạnh tranh nhau từng ly từng tí. Ảnh: EPA.

Ở khía cạnh kiến tạo, Messi vượt trội rõ rệt so với người đồng nghiệp lâu năm. Trong năm 2025, anh đóng góp tới 28 đường chuyền thành bàn, thể hiện vai trò nhạc trưởng trong lối chơi của Inter Miami. Ngược lại, Ronaldo chỉ có 4 pha kiến tạo, cho thấy anh tập trung nhiều hơn vào nhiệm vụ dứt điểm và kết thúc các pha tấn công.

Về mặt tập thể, Messi cũng có một năm trọn vẹn hơn khi trực tiếp dẫn dắt Inter Miami lên ngôi vô địch MLS 2025, đánh dấu cột mốc lịch sử cho CLB. Trong khi đó, Ronaldo và Al Nassr vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua tại Saudi Pro League, nơi mùa giải kết thúc sớm hơn so với MLS. Dù vậy, cuộc cạnh tranh giữa hai biểu tượng bóng đá này chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục là đề tài nóng ở World Cup sắp tới.