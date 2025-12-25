Bị mất quá nhiều tiền, bóng đá Malaysia khủng hoảng nghiêm trọng 25/12/2025 15:18

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang rơi vào một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử, khi phải đối mặt với gánh nặng tài chính được ước tính vượt quá 8 triệu ringgit (khoảng 42,4 tỉ VND).

Nguyên nhân bóng đá Malaysia gặp rắc rối bắt nguồn từ các án phạt nặng của FIFA liên quan đến việc sử dụng bảy cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc có hồ sơ, giấy tờ không hợp lệ. Vụ việc không chỉ gây tổn thất lớn về tiền bạc mà còn kéo theo những hệ lụy sâu rộng đối với hình ảnh, uy tín và tương lai của bóng đá Malaysia.

Theo xác nhận từ FIFA, FAM đã bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF) vì vi phạm quy định về tư cách cầu thủ. Bên cạnh đó, FAM còn phải gánh thêm chi phí pháp lý khổng lồ khi quyết định kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Quá trình theo đuổi vụ kiện được đánh giá là phức tạp, kéo dài và tốn kém, khiến áp lực tài chính ngày càng chồng chất.

Nhà phê bình thể thao Datuk Dr Pekan Ramli cho biết, chỉ tính riêng các khoản đã chi và dự kiến phải chi cho phí nộp đơn, tiền thuê luật sư quốc tế và khoản phạt ban đầu, FAM đã tiêu tốn hơn 3 triệu ringgit (khoảng 15,9 tỉ VND).

Sau khi bị FIFA phát hiện sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ, FAM rơi vào khủng hoảng dây chuyền từ tiền bạc đến uy tín. Ảnh: TNST.

Theo ông, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi những thiệt hại gián tiếp còn lớn hơn rất nhiều. Ông nhấn mạnh rằng các án phạt tài chính, lệnh cấm thi đấu đối với cầu thủ, sự sụt giảm nghiêm trọng về giá trị thị trường của đội tuyển quốc gia, cùng nguy cơ sa sút thành tích đã làm rung chuyển nền móng của FAM.

FIFA cũng ra quyết định đình chỉ bảy cầu thủ liên quan gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero. Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Hệ quả là giá trị chuyển nhượng của họ gần như bị xóa sổ, gây thiệt hại trực tiếp cho cả cầu thủ lẫn các CLB chủ quản.

Tác động tiêu cực nhanh chóng lan sang cấp CLB. Unionistas de Salamanca đã chấm dứt hợp đồng với Palmero, trong khi Machuca, Holgado và Figueiredo đứng trước nguy cơ mất đi hàng trăm ngàn ringgit tiền lương do không thể thi đấu. Nghiêm trọng hơn, các cầu thủ bị đình chỉ hoàn toàn có quyền yêu cầu FAM bồi thường thu nhập bị mất, điều này có thể khiến khoản nợ của liên đoàn phình to thêm nhiều triệu ringgit.

Đội tuyển Malaysia bị xử thua 3 trận trong các mùa FIFA Days do gian lận giấy tờ ngoại binh nhập tịch. Ảnh: TNST.

Về mặt thành tích, FIFA đã hủy bỏ kết quả các trận đấu của đội tuyển Malaysia gặp Cape Verde, Singapore và Palestine, đồng thời xử thua 0-3 trong cả ba trận. Hệ quả trực tiếp là Malaysia tụt năm bậc trên bảng xếp hạng FIFA, rơi xuống vị trí 121 thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và vị thế của đội tuyển quốc gia.

Một luật sư chuyên về trọng tài thể thao nhận định rằng tổng chi phí liên quan đến tiền phạt, quá trình kháng cáo và thiệt hại giá trị thị trường dễ dàng vượt mốc 8 triệu ringgit.

Tuy nhiên, theo Datuk Dr Pekan Ramli, tổn thất lớn nhất không nằm ở tiền bạc mà là uy tín quốc gia. Ông cho rằng FAM có thể mất từ một đến hai thập kỷ để khôi phục hình ảnh trên trường quốc tế, trong lúc các nhà tài trợ có nguy cơ rút lui, niềm tin của người hâm mộ suy giảm và những chương trình nhập tịch trong tương lai sẽ bị đặt dưới sự hoài nghi gay gắt.