Bị lép vế, Man United run rẩy đón Newcastle 25/12/2025 12:10

(PLO)- Man United sẽ bước vào trận đấu đầy thử thách với Newcastle United trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày Lễ tặng quà (Boxing Day), trên sân Old Trafford với thế yếu hơn.

Dù được chơi trên sân nhà vào cuối tuần này, Quỷ đỏ Man United lại không được đánh giá cao khi đặt lên bàn cân với đội bóng Newcastle có biệt danh Chích chòe, dựa trên phong độ và thành tích đối đầu gần đây.

Nhìn lại lịch sử đối đầu trong thời gian gần, Manchester United đang tỏ ra lép vế rõ rệt trước Newcastle. Trong năm lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, đội chủ sân Old Trafford chỉ có đúng một lần giành chiến thắng. Đó là trận thắng kịch tính 3-2 vào năm 2024, cũng diễn ra tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Ngoài trận đấu hiếm hoi ấy, bốn cuộc đối đầu còn lại đều chứng kiến Newcastle mới là đội nở nụ cười chiến thắng, bao gồm cả những lần hai đội gặp nhau tại Cúp Liên đoàn.

Đáng chú ý, cả bốn thất bại đó của Man United đều diễn ra ngay trên sân Old Trafford, nơi lẽ ra phải là điểm tựa tinh thần lớn nhất của họ. Không chỉ thua về kết quả, Quỷ đỏ còn thua kém rõ rệt về khả năng ghi bàn. Trong năm trận đối đầu nói trên, Newcastle ghi tổng cộng 12 bàn thắng, trong khi MU chỉ có vỏn vẹn bốn pha lập công. Thậm chí, có tới ba trận Manchester United không thể ghi nổi một bàn vào lưới đối thủ vùng Đông Bắc nước Anh.

Thầy trò HLV Amorim đang gặp nhiều khó khăn ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Dù vậy, bối cảnh hiện tại của mùa giải có thể mang đến một kịch bản khác. Newcastle, đội bóng từng được xem là một thế lực đáng gờm ở Ngoại hạng Anh mùa trước, đang gặp nhiều khó khăn trong chiến dịch năm nay. Việc thiếu vắng tiền đạo chủ lực Alexander Isak, chân sút quan trọng nhất của họ, đã ảnh hưởng lớn đến sức mạnh tấn công. Sau 17 vòng đấu, Newcastle chỉ đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 23 điểm, một thành tích chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.

Manchester United cũng không khá hơn là bao. Đội bóng giàu truyền thống này vẫn đang loay hoay trên hành trình tìm lại vị thế vốn có tại giải đấu cao nhất nước Anh. Sau 17 trận, họ đang xếp thứ bảy với 26 điểm, chỉ hơn Newcastle đúng 3 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến trận đấu sắp tới mang ý nghĩa rất lớn đối với cả hai đội, đặc biệt là Newcastle, bởi một chiến thắng có thể giúp họ vượt qua chính Man United trên bảng xếp hạng.

Newcastle sẽ dốc toàn lực để tìm chiến thắng trên sân Old Trafford. Ảnh: EPA.

Về phía chủ nhà Old Trafford, áp lực giành trọn ba điểm là vô cùng lớn. Thất bại trước Aston Villa ở vòng đấu trước đã khiến họ chững lại, đồng thời bị các đối thủ cạnh tranh trực tiếp bỏ xa. Hiện tại, Quỷ đỏ đang kém Chelsea và Liverpool 3 điểm, hai đội lần lượt giữ vị trí thứ tư và thứ năm. Nếu tiếp tục sảy chân, nguy cơ Man United bị tụt sâu hơn nữa trong cuộc đua top đầu là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong khi cả hai đội đều khát khao chiến thắng để cải thiện vị trí và tinh thần, cuộc đối đầu tại Old Trafford vì thế sẽ rất căng thẳng và khó lường.