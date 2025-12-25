MU nguy cơ mất 4 ngôi sao trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 25/12/2025 11:59

Manchester United (MU) đang đứng trước nguy cơ mất bốn cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2026. Hai trong số những cầu thủ này giữ vai trò quan trọng trong đội hình đội chủ sân Old Trafford.

Kỳ chuyển nhượng mùa đông sẽ mở cửa cho các CLB Premier League vào ngày 1-1 năm 2026. Nhiều đội bóng sẽ tìm cách tăng cường đội hình của mình. Tuy nhiên, thời khắc chuyển giao năm mới cũng là thời điểm quan trọng đối với những cầu thủ có hợp đồng hết hạn vào mùa hè.

Lần này, Manchester United có nguy cơ mất cùng lúc bốn cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm sau nếu không sớm gia hạn hợp đồng với họ.

Dĩ nhiên, không phải tất cả các cầu thủ hết hạn hợp đồng đều bị ảnh hưởng như nhau. Có tin đồn Tom Heaton sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải, trong khi Tyrell Malacia cũng có khả năng sẽ bị thanh lý hợp đồng.

Tuy nhiên, việc mất Malacia sẽ không ảnh hưởng lớn đến MU vì hậu vệ người Hà Lan này hầu như không ra sân trong hai năm rưỡi qua.

Maguire có quyền đàm phán với mọi CLB vào ngày 1-1-2026 khi hợp đồng của anh với MU chỉ còn 6 tháng khi bước vào năm mới. ẢNH: AFP

Hai nhân vật quan trọng ở MU

Tuy nhiên, hai cầu thủ khác là Casemiro và Harry Maguire thì rất quan trọng với MU. Có những thời điểm họ không có ​​vẻ quan trọng đến vậy đối với CLB. Tuy nhiên, hiện tại cả Harry Maguire và Casemiro đều đã xây dựng lại sự nghiệp thành công tại Old Trafford dưới thời HLV Ruben Amorim. Vì thế, sự ra đi của họ sẽ là một tổn thất lớn cho MU nếu điều đó xảy ra.

Manchester United có quyền gia hạn hợp đồng với Casemiro thêm một năm sau khi ký hợp đồng bốn năm ban đầu vào năm 2022. Quỷ đỏ cũng đã kích hoạt điều khoản tương tự đối với Maguire, người có hợp đồng dự kiến ​​hết hạn vào tháng 6 năm 2025 trước khi MU kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm, kéo dài đến tháng 6-2026.

2. Casemiro đang trong tình thế bấp bênh

Casemiro là một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, bất chấp những cải thiện về phong độ, tiền vệ người Brazil vẫn chưa chứng tỏ đủ khả năng để xứng đáng được MU gia hạn hợp đồng thêm một năm với mức lương cao như vậy.

Trong khi đó, Maguire đã lên tiếng về sự không chắc chắn trong tương lai của mình.

"Tôi đang ở năm cuối cùng, vì vậy đây có thể là lần cuối cùng tôi thi đấu tại Anfield cho CLB này," hậu vệ người Anh phát biểu sau khi ghi bàn thắng quyết định giúp MU giành chiến thắng trước Liverpool, "Việc đến đây và hoàn thành khoảnh khắc đó rất quan trọng đối với tôi".

Casemiro vẫn có thể rời MU trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. ẢNH: AFP

3. Chưa có lời đề nghị nào dành cho Harry Maguire

Vào tháng 10, tờ Daily Mail (Anh) đưa tin rằng đại diện của Maguire đã liên lạc thường xuyên với Manchester United, nhưng chưa có lời đề nghị chính thức nào. Maguire, 32 tuổi, người gần đây phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, vẫn có thể đồng ý giảm lương nếu được đề nghị một hợp đồng mới với thời hạn phù hợp.

Trong khi đó, Casemiro vẫn còn cơ hội ở lại Old Trafford, bất chấp những thông tin cho rằng anh nhận được sự quan tâm từ Saudi Arabia và Mỹ. HLV của Manchester United, Ruben Amorim, đã rất ấn tượng với sự hồi phục của tiền vệ người Brazil sau khi phải ngồi ngoài mùa giải trước và hết lời khen ngợi màn trình diễn xuất sắc mà anh đã thể hiện mùa này.

"Tôi nghĩ Casemiro có rất nhiều kinh nghiệm. Casemiro là một tấm gương cho mọi người," Amorim nói, "Ban đầu, Casemiro xếp sau tất cả các tiền vệ, thậm chí cả Toby Collyer, nhưng cậu ấy đã chiến đấu và nỗ lực hết mình, và giờ Casemiro đã trở lại đội tuyển quốc gia Brazil. Cậu ấy rất quan trọng đối với chúng tôi".