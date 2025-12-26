Bóng đá Việt Nam vượt trội ở Đông Nam Á 26/12/2025 06:39

(PLO)- Năm 2025 chứng kiến cột mốc đặc biệt của bóng đá Việt Nam khi ghi nhận những bước tiến toàn diện cả về thành tích lẫn chiều sâu phát triển và vượt trội các đối thủ ở Đông Nam Á.

12 tháng qua, bóng đá Việt nam đã tạo nên dấu ấn mang tính lịch sử với việc có đến 7 đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ giành quyền góp mặt tại các vòng chung kết châu Á trong giai đoạn 2025-2026. Con số biết nói một cách thực tế cho thấy chất lượng đào tạo trẻ và phát triển bóng đá đang đi theo lộ trình bền vững.

Từ chức vô địch AFF Cup…

Mở đầu cho năm 2025 đầy cảm xúc là thành công vang dội của đội tuyển nam quốc gia tại AFF Cup 2024. Với hành trình 8 trận bất bại, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua nhiều thử thách để bước lên ngôi vô địch, trong đó gồm chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan ở cả hai lượt trận chung kết mang ý nghĩa đặc biệt. Việc nâng cao chiếc cúp vô địch ngay trên sân khách đã mang lại niềm tự hào lớn cho người hâm mộ, đồng thời đánh dấu một chương mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam ở đấu trường Đông Nam Á.

Sau chiến tích đó, đội tuyển nam tiếp tục bước vào năm 2025 với lịch trình thi đấu dày đặc trong khuôn khổ các đợt FIFA Days, trải dài từ tháng 3 đến tháng 11. Năm đợt tập trung cho vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 đã giúp ban huấn luyện có thêm cơ hội rà soát lực lượng và thử nghiệm nhân sự.

Đội tuyển Việt Nam đã giành ngôi vô địch AFF Cup 2024 hồi đầu năm 2025 sau khi đánh bại Thái Lan trong cả hai lượt trận chung kết. Ảnh: CCT.

Đội tuyển Việt Nam giành những chiến thắng Lào và Nepal với lối chơi thuyết phục, nhưng cũng phải nhận thất bại nặng nề 0-4 trước chủ nhà Malaysia khi đối thủ có nhiều ngoại binh nhập tịch “lậu” đang bị FIFA trừng phạt. Dẫu vậy, năm 2025 vẫn được nhìn nhận như một năm bản lề, nơi đội tuyển nam từng bước tái cấu trúc lực lượng và chuẩn bị cho chu kỳ phát triển tiếp theo với tầm nhìn dài hạn hơn.

Bên cạnh đó, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục cho thấy sự ổn định. Trong năm 2025, đội có ba đợt tập trung quan trọng để chuẩn bị cho nhiều mục tiêu lớn, bao gồm vòng loại Asian Cup nữ 2026, giải vô địch nữ Đông Nam Á và SEA Games 33. Kết quả của tuyển nữ rất tích cực khi giành vé dự vòng chung kết châu Á với thành tích toàn thắng ở vòng loại, giành huy chương đồng tại giải Đông Nam Á 2025.

Đáng tiếc nhất ở SEA Games 33, các cô gái Việt Nam đã chơi rất hay trong trận chung kết nhưng bị trọng tài từ chối bàn thắng vào lưới Philippines và sau đó thua trên chấm luân lưu may rủi. Dù không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch, tuyển nữ quốc gia vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, và một vị thế đáng nể trong bối cảnh bóng đá nữ khu vực ngày càng cạnh tranh gay gắt.

Tuyển nữ Việt Nam á quân SEA Games trong khi futsal giành ngôi vô địch. Ảnh: CCT.

… đến hai ngôi vua Đông Nam Á của tuyển trẻ Việt Nam

Ở cấp độ trẻ, đội tuyển U-22/U-23 nam tiếp tục đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển của bóng đá Việt Nam. Trong năm 2025, đội trải qua 7 đợt tập trung, tập huấn và thi đấu quốc tế, bao gồm những giải đấu có chất lượng cao tại Trung Quốc với sự góp mặt của các đối thủ mạnh. Những trải nghiệm này giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quý báu.

Thành quả của thầy trò HLV Kim Sang-sik là chức vô địch U-23 Đông Nam Á 2025 lần thứ ba liên tiếp. Ngay sau đó, đội tuyển trẻ còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại vòng loại U-23 châu Á 2026 với thành tích 3 trận toàn thắng, chính thức giành vé dự vòng chung kết.

Đến SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan, đội tuyển U-22 Việt Nam để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Màn trình diễn của toàn đội cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về bản lĩnh, tinh thần thi đấu và khả năng ứng biến trong những thời điểm khó khăn. Trận chung kết bóng đá nam SEA Games thắng ngược chủ nhà Thái Lan trong thế bị dẫn trước 2-0 trở thành bài học quý giá, cho thấy ý chí không bỏ cuộc và những quyết định kịp thời từ ban huấn luyện, hy vọng luôn tồn tại đến phút cuối cùng.

HLV Kim Sang-sik đã giúp các đội tuyển quốc gia giành 3 ngôi vô địch Đông Nam Á trong năm 2025. Ảnh: CCT.

Bên cạnh bóng đá sân cỏ, futsal Việt Nam cũng ghi nhận những bước tiến đáng kể trong năm 2025. Đội tuyển futsal nam quốc gia thi đấu ổn định tại vòng loại futsal châu Á 2026, giành quyền góp mặt ở vòng chung kết với thành tích toàn thắng. Trong khi đó, đội tuyển futsal nữ tạo nên dấu ấn lịch sử khi lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games 33, sau khi đã lọt vào tứ kết vòng chung kết futsal nữ châu Á 2025.

Với hàng loạt thành tích nổi bật ở các cấp độ đội tuyển, cùng việc bảy đội tuyển quốc gia và trẻ giành quyền tham dự các vòng chung kết châu Á, năm 2025 là một năm thành công toàn diện của bóng đá Việt Nam.