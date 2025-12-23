Hướng đến VCK U-23 châu Á: U-23 Việt Nam gặp những “thế lực đang lên” thừa điều kiện 23/12/2025 14:18

(PLO)- Bóng đá Việt Nam đang gây bão tại khu vực Đông Nam Á, nhưng 13 ngày nữa lại "ra ngõ gặp núi lớn".

Ngày 6-1-2026, tức chưa đầy nửa tháng nữa, nhà vô địch SEA Games 33- U-23 Việt Nam bước vào trận đầu tiên của giải U-23 châu Á tại Saudi Arabia.

U-23 Việt Nam ở bảng đấu gặp toàn thế lực đang lên, quốc gia giàu có quyết liệt đầu tư bóng đá. Bảng A gồm U-23 Việt Nam, Saudi Arabia, Jordan, và Kyrgyzstan.

U-23 Việt Nam ở bảng A coi như "ra ngõ gặp núi lớn" ngay.

Saudi Arabia là nơi hội tụ những ngôi sao thế giới thi đấu hiện nay, cùng với việc đầu tư bóng đá trẻ bài bản hơn chục năm nay để có một nền bóng đá mạnh cho việc làm chủ nhà World Cup 2034.

U-23 Saudi Arabia có 6 lần góp mặt U-23 châu Á, trong đó vô địch năm 2022, giải đấu mà U-23 Việt Nam mới chuyển giao từ HLV Park Hang-seo sang Gong Oh-kyun vào tứ kết và thua Hàn Quốc.

Jordan có thành tích cao nhất giải này là hạng 3, còn U-23 Việt Nam là á quân,nhưng lần này Jordan nuôi mục tiêu vào trận chung kết. Ảnh: AFC

Jordan cũng không thua kém khi đội tuyển quốc gia vừa qua lần đầu có vé dự World Cup 2026, tuyển Jordan cũng vừa có ngôi á quân Arab World Cup 2025, Asian Cup 2023 thi đấu đầu năm 2024, Jordan còn đánh bại tuyển Hàn Quốc.

Bóng đá trẻ nước này đang phát triển rất ấn tượng và họ cũng quyết tâm trở thành cường quốc bóng đá châu Á. U-23 Jordan từng 6 lần góp mặt VCK U-23 châu Á, thành tích tốt nhất là thứ 3.

U-23 Việt Nam chinh phục 2 ngôi cao nhất Đông Nam Á, nhưng ở châu lục thì đối thủ vượt đẳng cấp. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Còn với U-23 Kyrgyzstan đây là lần đầu tiên họ góp mặt ở sân chơi U-23 châu lục. Tuy nhiên đừng nhầm họ yếu, thế hệ U-23 Kyrgyzstan này 6 năm trước từng vô địch U-16 châu Á. Góp mặt ở VCK U-23 này, đội bóng Trung Á có ngôi nhất bảng trong đó có trận hòa rất xuất sắc 2-2 với Uzbekistan, Kyrgyzstan nhất bảng nhờ hơn hiệu số phụ trước Uzbekistan.

Với U-23 Việt Nam đây là lần thứ 5 góp mặt ở VCK U-23 châu Á và hiếm hoi vượt qua vòng loại với ngôi nhất bảng. U-23 Việt Nam lại có “đỉnh” ở giải này tốt hơn cả Jordan, tức ngôi á quân “Thường Châu 2018”.

U-23 Việt Nam tham dự giải này được xem là những chiến binh khi chinh phục hai đỉnh cao nhất Đông Nam Á là vô địch U-23 Đông Nam Á và vô địch SEA Games 33 trong năm 2025 cùng ngôi nhất bảng vòng loại U-23 châu Á.

Tuy nhiên ngay bảng A VCK U-23 châu Á vào tháng 1 tới, cả 3 đối thủ của Việt Nam là Jordan, Saudi Arabia và Kyrgyzstan đều có thể hình, chiều cao vượt trội.

+ Lịch thi đấu bảng A:

Ngày 6-1: Việt Nam - Jordan (18 giờ 30), Saudi Arabia - Kyrgyzstan (23 giờ)

Ngày 9-1: Việt Nam - Kyrgyzstan (21 giờ), Saudi Arabia - Jordan (23 giờ 30)

Ngày 12-1: Jordan - Kyrgyzstan (23 giờ 30), Việt Nam - Saudi Arabia (23 giờ 30)