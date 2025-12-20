AFC nói về việc U-23 Việt Nam nỗ lực vô địch U-23 châu Á 20/12/2025 14:34

(PLO)- AFC cho rằng U-23 Việt Nam sẽ nỗ lực để lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch U-23 châu Á khi tham dự giải đấu tại Saudi Arabia vào đầu năm 2026.

Trước khi vòng chung kết U-23 châu Á khai mạc tại Saudi Arabia vào đầu năm 2026, liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã điểm qua sức mạnh của 16 đội tham dự giải đấu, trong đó có Việt Nam. Chia sẻ về U-23 Việt Nam, AFC viết, "Việt Nam sẽ nỗ lực để lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch U-23 châu Á khi tham dự giải đấu tại Saudi Arabia năm 2026".

AFC cho biết, "Là một gương mặt quen thuộc tại giải đấu cấp châu lục, thành tích tốt nhất của Việt Nam là tiến gần đến chức vô địch U-23 châu Á vào năm 2018, khi họ để thua Uzbekistan trong trận chung kết".

Thống kê về thành tích của Việt Nam tại giải U-23 châu Á, AFC chia sẻ, U-23 Việt Nam từng 5 lần tham dự VCK U-23 châu Á, thành tích tốt nhất là ngôi á quân 2018, thành tích vòng loại lần này là ngôi nhất bảng C.

4 bảng đấu tại giải U-23 châu Á 2026. ẢNH: AFC

Tại vòng chung kết U-23 châu Á 2026, U-23 Việt Nam nằm ở bảng A, lần lượt đối đầu với Jordan (6-1-2026), gặp Cộng hòa Kyrgyzstan (9-1) và trận cuối cùng vòng bảng gặp chủ nhà Saudi Arabia (12-1).

Theo AFC, thông tin thú vị là lần duy nhất Việt Nam không giành vé tham dự Vòng chung kết U-23 châu Á là ở kỳ khai mạc năm 2013. Việt Nam sẽ không thiếu tự tin sau chiến dịch vòng loại xuất sắc, khi đứng đầu bảng ở vòng loại mà không để thủng lưới bàn nào. Tấm vé đến vòng chung kết đã được đảm bảo cho Việt Nam với các chiến thắng trước Bangladesh (2-0), Singapore (1-0) và Yemen (1-0).

"Nằm ở bảng A, Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch bằng trận đấu với Jordan trước khi chạm trán với Kyrgyzstan và Saudi Arabia, và sẽ lạc quan về việc giành một trong hai suất vào tứ kết.

Nhân tố quan trọng trong hành trình của họ sẽ là tiền vệ mạnh mẽ Khuất Văn Khang, người đã khẳng định được vị trí thường xuyên ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cầu thủ 21 tuổi này đã có 37 lần ra sân và ghi 4 bàn cho đội U-23 Việt Nam, đồng thời cũng góp mặt nổi bật trong màu áo đội tuyển quốc gia, ghi được 1 bàn thắng trong 22 lần ra sân.

Sau khi không vượt qua được vòng tứ kết kể từ lần về nhì năm 2018, Việt Nam sẽ tìm cách khẳng định lại vị thế của mình trên đấu trường châu lục", AFC nhận định trong bài viết của mình.

U-23 Việt Nam nhận được sự kỳ vọng lớn sau khi đội U-22 Việt Nam vừa giành HCV SEA Games 33. ẢNH: AFC

Bên cạnh đó, AFC cũng có bài viết về những cầu thủ gây ấn tượng nhất lịch sử các vòng chung kết U-23 châu Á, trong đó có Nguyễn Quang Hải của Việt Nam. AFC viết về Quang Hải như sau, "Rất ít người ghi một bàn thắng lại được đặt tên riêng, nhưng cú sút phạt tuyệt đẹp của cầu thủ trẻ Nguyễn Quang Hải vào lưới Uzbekistan trong trận chung kết U-23 châu Á năm 2018 đã có được vinh dự đó, được biết đến với cái tên "Cầu vồng trong tuyết". Mặc dù Việt Nam đã để vuột mất chức vô địch, giải đấu đã giúp tài năng của Quang Hải được cả thế giới biết đến.

Quang Hải đã ghi được 5 bàn thắng trong hành trình lịch sử của Việt Nam đến trận chung kết, bao gồm cả cú đúp vào lưới Qatar trong trận bán kết đầy kịch tính. Sau đó, anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận khi đội bóng của HLV Park Hang-seo vượt qua Malaysia để giành chức vô địch AFF Cup 2018. Anh cũng đóng vai trò quan trọng khi Đội tuyển Chiến binh Sao Vàng lọt vào tứ kết AFC Asian Cup UAE 2019".