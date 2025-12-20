Salah xin lỗi sau khi bị đẩy vào thế khó 20/12/2025 13:49

Curtis Jones tiết lộ Mohamed Salah xin lỗi các đồng đội ở Liverpool sau vụ việc gây tranh cãi của tiền đạo người Ai Cập. Trong một cuộc phỏng vấn gây chấn động sau trận hòa 3-3 của Liverpool với Leeds hai tuần trước, Salah, người đã bị đẩy lên băng ghế dự bị tại Elland Road, bất ngờ tuyên bố anh đã bị Liverpool "bỏ rơi" và nói thêm anh không có mối quan hệ nào với HLV Arne Slot, dẫn đến những đồn đoán xung quanh tương lai của anh tại Anfield.

Sau đó, Salah bị loại khỏi đội hình Liverpool trong trận thắng Inter Milan tại Champions League, trước khi được triệu tập trở lại vào cuối tuần trước trong trận đấu với Brighton, nơi anh gây ấn tượng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 2-0. Bây giờ Jones làm sáng tỏ tình hình khi cho biết Salah đã giải thích về hành động bộc phát của mình với các đồng đội.

"Mo Salah là người độc lập và anh ấy có thể tự do bày tỏ quan điểm của mình", tiền vệ Curtis Jones của Liverpool nói với Sky Sports (Anh), "Anh ấy đã xin lỗi chúng tôi và nói, "Nếu tôi đã làm ảnh hưởng đến bất cứ ai hoặc khiến các bạn cảm thấy khó chịu, tôi xin lỗi". Đó mới là con người anh ấy. Tôi chỉ có thể nói dựa trên những gì tôi biết về Mo Salah và cách anh ấy đối xử với chúng tôi cũng như cách anh ấy phản ứng. Salah cũng rất tích cực".

Jones cũng khẳng định toàn đội hoàn toàn ủng hộ Salah, và cho biết lời lẽ gay gắt của cầu thủ người Ai Cập xuất phát từ ý tốt.

Salah xin lỗi sau những lời lẽ bày tỏ sự bức xúc nhắm vào HLV Slot và Liverpool. ẢNH: PA WIRE

Curtis Jones nói thêm: "Mo Salah vẫn vậy, anh ấy luôn nở nụ cười tươi và mọi người cũng đối xử với anh ấy y hệt như trước. Tôi đoán đó là một phần của khát vọng chiến thắng và tôi không nghĩ anh ấy sẽ là người cuối cùng. Tôi hiểu rằng có những cách nhất định để giải quyết vấn đề, nhưng nếu một cầu thủ chỉ muốn ngồi dự bị và không muốn ra sân thi đấu hay giúp đỡ đội bóng, thì tôi nghĩ đó mới là vấn đề nghiêm trọng hơn.

Mỗi khi chúng tôi, kể cả tôi, cảm thấy tức giận, thì đó luôn là xuất phát từ ý tốt. Có thể lúc đó tôi đã nói không đúng cách, nhưng điều đó không bao giờ ảnh hưởng đến đội bóng, ban huấn luyện, HLV hay bất cứ ai. Chúng tôi đã vượt qua chuyện đó rồi và đang gắn kết tốt với tư cách một đội, chơi tốt và bắt đầu giành chiến thắng".

Trước đó, phát biểu trong khu vực phỏng vấn sau trận đấu với Leeds, trận đấu thứ ba liên tiếp Salah không có tên trong đội hình xuất phát của Liverpool, Salah nói: "Tôi không thể tin được. Tôi đã ngồi trên băng ghế dự bị suốt 90 phút. Đây là lần thứ ba rồi. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Tôi rất thất vọng, tôi đã cống hiến rất nhiều cho CLB này trong những năm qua, đặc biệt là mùa giải trước. Có vẻ như CLB đã bỏ rơi tôi. Đó là cảm giác của tôi. Có người muốn đổ hết lỗi cho tôi. Liverpool đã hứa hẹn rất nhiều với tôi hồi mùa hè. Giờ tôi phải ngồi dự bị nên tôi có thể nói rằng họ đã không giữ lời hứa. Tôi từng có mối quan hệ tốt (với HLV Arne Slot). Giờ thì chúng tôi không còn mối quan hệ nào nữa và tôi không biết tại sao".

Salah đã trở lại đội hình Liverpool trong trận đấu với Brighton sau cuộc gặp với HLV Slot, và sau đó HLV người Hà Lan cho biết ông "không có vấn đề gì cần giải quyết" với tiền đạo này, người đã lên đường cùng đội tuyển Ai Cập tham dự AFCON hồi đầu tuần.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu của Liverpool với Tottenham ở vòng 17 Premier League diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày mai 21-12, HLV Arne Slot khẳng định đội bóng của ông hiện đã hoàn toàn vượt qua vụ việc đó.

HLV Arne Slot của Liverpool nói: "Hành động quan trọng hơn lời nói và chúng tôi đã tiếp tục, Salah có mặt trong đội hình và là người thay người đầu tiên tôi thực hiện. Nhưng giờ Salah đang tham gia Cúp bóng đá châu Phi, thi đấu những trận đấu lớn cho bản thân và cả đất nước.

Vì vậy tôi nghĩ điều đó là công bằng với họ và cả với chúng ta khi mọi sự chú ý đều tập trung vào cậu ấy ở đó. Và không nên có bất kỳ sự xao nhãng nào từ tôi. Chúng tôi đã bỏ qua cuộc phỏng vấn của cậu ấy sau trận đấu với Leeds và cậu ấy đã thi đấu với Brighton. Vì vậy, việc bây giờ chúng tôi bàn về Tottenham là điều hợp lý".