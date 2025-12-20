Bóng đá Việt Nam còn lâu mới đuổi kịp Thái Lan về ngôi vua SEA Games 20/12/2025 08:38

(PLO)- Đội tuyển U-22 Việt Nam đã khép lại hành trình tại SEA Games 2025 theo cách không thể ấn tượng hơn, bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đội chủ nhà U-22 Thái Lan trong trận chung kết trên sân vận động Rajamangala, Bangkok.

Màn lội ngược dòng đầy cảm xúc ngay tại “chảo lửa” của bóng đá Thái Lan đã mang về chiếc huy chương vàng SEA Games danh giá và khẳng định vị thế và bản lĩnh của bóng đá trẻ Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Chiến thắng ấy được xem là phần thưởng xứng đáng cho Nguyễn Đình Bắc cùng các đồng đội, bởi so với phần lớn các đội tham dự SEA Games năm nay, U-22 Việt Nam là tập thể có sự chuẩn bị bài bản, dài hơi và đồng đều nhất. Từ lực lượng, chiến thuật cho đến bản lĩnh thi đấu, đội bóng áo đỏ cho thấy sự ổn định xuyên suốt giải đấu.

U-22 Việt Nam bước vào SEA Games 2025 với mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể và tinh thần quyết tâm cao độ, điều đã được thể hiện trọn vẹn trong trận đấu cuối cùng trước đối thủ truyền kiếp xứ Chùa vàng.

Xuân Bắc và đồng đội chơi rất hay từ hiệp hai để lội ngược dòng ngoạn mục trên "chảo lửa" Rajamangala. Ảnh: TN.

Với chiếc huy chương vàng giành được tại Bangkok, bóng đá nam Việt Nam đã có tổng cộng bốn lần bước lên ngôi cao nhất ở các kỳ SEA Games. Thành tích này giúp Việt Nam hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng huy chương bóng đá nam SEA Games mọi thời đại. Sau nhiều thập kỷ góp mặt tại sân chơi khu vực, bóng đá Việt Nam đã tích lũy được 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, nâng tổng số huy chương lên con số 16.

Dù vậy, khi nhắc đến lịch sử bóng đá nam SEA Games, Thái Lan vẫn là cái tên thống trị. Đội bóng xứ Chùa vàng hiện vẫn dẫn đầu tuyệt đối về thành tích với tổng cộng 28 huy chương, bao gồm 16 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Trong nhiều thập kỷ, người Thái luôn được xem là “ông vua” của bóng đá SEA Games, với số lần vô địch vượt trội so với các đối thủ còn lại.

Tuy nhiên, những con số thống kê ấy cũng đang phản ánh một thực tế đáng chú ý: Thái Lan đã khá lâu chưa thể giành lại huy chương vàng bóng đá nam SEA Games. Lần gần nhất họ đăng quang là tại kỳ Đại hội tổ chức ở Malaysia năm 2017. Kể từ đó đến nay, dù thường xuyên được đánh giá cao và không ít lần đóng vai chủ nhà, đội bóng trẻ Thái Lan vẫn liên tiếp lỡ hẹn với ngôi vô địch. Thất bại trước U-22 Việt Nam ngay tại Rajamangala ở SEA Games 2025 càng cho thấy sự cạnh tranh trong khu vực đang ngày càng gay gắt.

Bóng đá Việt Nam mới có 4 chức vô địch SEA Games, còn kém xa người Thái. Ảnh: TN.

Ở phía sau Thái Lan trên bảng xếp hạng lịch sử là Malaysia với 6 huy chương vàng, Myanmar với 5 lần vô địch, rồi đến Việt Nam và Indonesia. Khoảng cách giữa các đội không còn quá xa như trước, phản ánh sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều nền bóng đá trong khu vực.

Với chức vô địch SEA Games 2025, bóng đá Việt Nam vừa bổ sung thêm một danh hiệu quan trọng vào phòng truyền thống và đang từng bước thu hẹp khoảng cách với những đội bóng giàu thành tích nhất Đông Nam Á.