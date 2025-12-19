HLV Thawatchai thổ lộ hết lòng sau trận thua U-22 Việt Nam 19/12/2025 11:34

HLV Thawatchai Ongtrakul của U-22 Thái Lan đã lên tiếng xin lỗi về việc đội tuyển không giành được HCV tại SEA Games 33 trên sân nhà. Các học trò của ông đã để thua đầy tiếc nuối với tỷ số 2-3 trước U-22 Việt Nam trong trận chung kết tối 18-12, trên sân Rajamangala.

U-22 Thái Lan đã không thể tận dụng lợi thế dẫn trước hai bàn trong hiệp một. Bàn thắng ở phút 20 của Yotsakon Burapha, cùng với pha lập công ở phút 31 của Seksan Ratree, đã giúp "Những chú voi chiến" dẫn trước Việt Nam với tỷ số 2-0.

HLV Thawatchai Ongtrakul cùng cầu thủ thắp nhang trước trận chung kết. Ảnh: CTP.

Tuy nhiên, tình hình đã đảo ngược sau giờ nghỉ giữa hiệp, khi U-22 Thái Lan lơ là cảnh giác. U-22 Việt Nam có bàn rút ngắn nhờ quả phạt đền của Nguyễn Đình Bắc ở phút 49 và bàn phản lưới nhà của Waris Choolthong ở phút 60.

Tỷ số vẫn là 2-2 khi hết thời gian thi đấu chính thức, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn thắng quyết định giúp đội tuyển U-22 Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển U-22 Thái Lan ở phút thứ 95. Tỷ số không thay đổi cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

HLV Thawatchai Ongtrakul thừa nhận U-22 Thái Lan vẫn không bằng về mọi mặt so với U-22 Việt Nam. Ảnh: CTP,

HLV Thawatchai Ongtrakul đã thẳng thắn thừa nhận những sai lầm về chiến thuật, đặc biệt là trong hiệp hai, khi Việt Nam đã san bằng tỷ số và thậm chí giành chiến thắng trong hiệp phụ.

Ông Thawatchai Ongtrakul nói: "Nếu chúng ta thua, đó là lỗi của tôi, do vấn đề chiến thuật. Chúng tôi không thể dẫn dắt đội đến mục tiêu, đó là giành chiến thắng tại SEA Games trên sân nhà. Chúng tôi đã để mất Chanaphat trong hiệp 1. Sang hiệp hai, các cầu thủ lại để thủng lưới sớm. Chúng tôi không đạt được mục tiêu đề ra, thì liên đoàn sẽ quyết định (về tương lai). Hợp đồng của tôi chỉ kéo dài đến Giải vô địch châu Á 2026 vào tháng 1-2026. Sau đó, tôi không biết như thế nào”.

Thái Lan thua đau trên sân nhà sau khi đã dẫn trước 2 bàn trong hiệp một. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul khá ấn tượng trước sức mạnh của U-22 Việt Nam. Đội bóng của Kim Sang-sik đã thể hiện tinh thần thép khi bị dẫn trước hai bàn trong 31 phút đầu tiên.

Mặt khác, ông thừa nhận rằng sức bền và thể lực của các cầu thủ U-22 Việt Nam là một lợi thế, và chính điều đó lại khiến đội của ông thất bại trong trận chung kết.

"Tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ vì không thể đạt được mục tiêu", chiến lược gia 51 tuổi của U-22 Thái Lan cho biết, “Nhưng tôi phải khen ngợi tinh thần chiến đấu của tất cả cầu thủ. Họ đã chơi hết mình, nhưng cơ thể của họ chịu áp lực rất lớn từ cả các trận đấu cấp CLB và đội tuyển quốc gia. Các cầu thủ Việt Nam có thể trạng tốt hơn nhiều", nhà cầm quân U-22 Thái Lan kết luận.