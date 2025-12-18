U-22 Việt Nam không ăn may 18/12/2025 22:38

(PLO)- U-22 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng là nhà vô địch SEA Games 33 sau khi đánh bại đối thủ lớn Thái Lan ngay trên "thánh địa" Rajamangala.

Không chỉ ghi ba bàn thắng qua 120 phút, đội khách U-22 Việt Nam còn bỏ lỡ cơ hội rất nhiều.

Nếu những Thanh Nhàn, Lý Đức, cả Xuân Bắc và Đình Bắc tận dụng cơ hội tốt hơn thì thắng ngay trong 90 phút rồi, chưa kể cột dọc cũng cứu thua cho Thái Lan

Đội khách Việt Nam dù bị chủ nhà dẫn trước 2-0 nhưng đó là những bất ngờ trong đấu pháp mà HLV Thawatchai Ongtrakul đã nỗ lực làm nên. Suy cho cùng, U-22 Thái Lan hiện nay chưa đủ lực và bản lĩnh để đánh bại đội trẻ Việt Nam nếu phải chơi ở sân trung lập.

Tình huống Waris để bóng chạm thân người vào lưới giúp Việt Nam san bằng 2-2. Ảnh: CTP.

U-22 Việt Nam đã chứng minh sự vượt trội của mình trên chảo lửa Rajamangala trong thế bị dẫn trước hai bàn. Lứa trẻ Việt Nam hiện nay cũng là thành phần hồi tháng 7 lên ngôi U-23 Đông Nam Á tại Jakarta, trong khi Thái Lan thua Indonesia 0-1 ở bán kết.

Lứa U-22 Thái Lan này không ổn định và có thành tích thất thường cũng chính là lý do HLV nội Thawatchai Ongtrakul lên thay thế HLV Nhật Bản trước giải U-23 Đông Nam Á.

Sau đó, đội trẻ Thái Lan này tiếp tục thi đấu thiếu ấn tượng tại vòng loại U-23 châu Á. Quan sát cả một thời gian dài U-23 Thái Lan (cũng là U-22) thì việc họ thua U-22 Việt Nam không phải là do thầy trò HLV Kim Sang-sik ăn may. Thực chất bản lĩnh và trình độ bóng đá trẻ Việt Nam tốt hơn Thái Lan.

Như vậy, mục tiêu “4 vàng bóng đá” của chủ nhà SEA Games 33 Thái Lan vừa bị bóng đá Việt Nam “ẵm” một nửa, là HCV futsal nữ, HCV bóng đá nam, chưa kể HCB bóng đá nữ (trong khi nữ Thái Lan chỉ giành hạng 3).

Người Thái chỉ còn trông chờ futsal nam để vớt vát mà thôi.