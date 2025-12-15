Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho HLV Kim Sang-sik và các cộng sự 15/12/2025 18:08

(PLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 2658/QĐ-TTg ngày 05-12-2025, trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân gồm HLV Kim Sang-sik cùng các trợ lý đội tuyển bóng đá nam U-23 quốc gia.

HLV Kim Sang-sik cùng 4 trợ lý được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp nổi bật trong công tác huấn luyện, chỉ đạo, giúp đội tuyển thi đấu xuất sắc và giành huy chương vàng tại giải Vô địch bóng đá nam U-23 Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Indonesia. Đây là sự ghi nhận mang ý nghĩa lớn đối với những người trực tiếp góp phần tạo nên thành công cho bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Theo quyết định, năm cá nhân được vinh danh gồm HLV Kim Sang-sik (quốc tịch Hàn Quốc) cùng bốn trợ lý huấn luyện là Yoon Dong Hun, Lee Jung Soo, Lee Woon Jae (đều mang quốc tịch Hàn Quốc) và Cedric Serge Christian Roger (quốc tịch Pháp). Tất cả đều là những thành viên chủ chốt trong Ban huấn luyện đội tuyển U-23 Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lối chơi, nâng cao thể lực, tinh thần cũng như bản lĩnh thi đấu cho các cầu thủ trẻ.

Việc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ngay trong thời điểm đội tuyển U-22 Việt Nam đang tranh tài tại SEA Games 33 được xem là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với ông Kim, các cộng sự cũng như toàn đội. Sự ghi nhận kịp thời này không chỉ tôn vinh thành tích tại giải U-23 Đông Nam Á, mà còn thể hiện sự đánh giá cao của lãnh đạo Nhà nước đối với những nỗ lực bền bỉ, chuyên nghiệp của Ban huấn luyện trong hành trình nâng tầm bóng đá nước nhà.

U-22 Việt Nam đã giành quyền chơi chung kết SEA Games 33. Ảnh: TN.

Trước khi bước vào trận bán kết SEA Games 33, thay mặt Ban huấn luyện, HLV Kim Sang-sik đã bày tỏ khát vọng lớn lao khi đặt mục tiêu cao nhất cho U-22 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không giấu mong muốn cùng các học trò chinh phục huy chương vàng SEA Games ngay trên đất Thái Lan, xem đây là cột mốc quan trọng tiếp theo sau chức vô địch U-23 Đông Nam Á.

Ông thầy người Hàn Quốc 49 tuổi cũng nhấn mạnh rằng con đường đến ngôi vô địch chắc chắn không dễ dàng và đòi hỏi sự tập trung, quyết tâm cao độ trong từng trận đấu. Nói về trận bán kết gặp U-22 Philippines diễn ra chiều 15-12, ông Kim thẳng thắn nhìn nhận đây là cuộc đối đầu rất căng thẳng.

Theo ông Kim, cả hai đội đều bước vào trận với khát khao chiến thắng mạnh mẽ, vì vậy yếu tố thể lực và tinh thần sẽ mang tính quyết định. Đội nào chuẩn bị tốt hơn, duy trì được sự tỉnh táo và bản lĩnh trong những thời khắc then chốt sẽ có nhiều cơ hội giành phần thắng.

Lê Văn Thuận đánh đầu tung lưới Philippines. Ảnh: TN.

Ở trận đấu này, HLV Kim Sang-sik tiếp tục cho thấy sự nhất quán trong cách dùng người khi chỉ thực hiện một sự điều chỉnh duy nhất trong đội hình xuất phát so với trận trước. Tiền vệ Xuân Bắc được bố trí đá chính ở khu trung tuyến, trong khi Thái Sơn lùi xuống băng ghế dự bị. Ngoài thay đổi đó, U-22 Việt Nam vẫn giữ nguyên bộ khung quen thuộc, thể hiện niềm tin của ban huấn luyện vào sự ổn định và khả năng vận hành lối chơi của các cầu thủ.

Dù từng đánh bại U-22 Philippines với tỷ số 2-1 tại bán kết giải U-23 Đông Nam Á hồi tháng 7, nhưng màn tái đấu tại SEA Games 33 diễn ra theo kịch bản hoàn toàn khác. Đội bóng của HLV Garrath McPherson thi đấu đầy tự tin, không hề tỏ ra lép vế. Những gương mặt trẻ nổi bật như đội trưởng Reyes hay các mũi nhọn tấn công Mariona, Banatao liên tục có những pha bứt tốc mạnh mẽ, gây không ít khó khăn cho hàng phòng ngự U-22 Việt Nam.

Sau quãng thời gian đầu bị ép sân, các học trò của HLV Kim Sang-sik dần lấy lại thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất của U-22 Việt Nam là khâu dứt điểm. Dù tạo ra không ít tình huống tiếp cận khung thành, nhưng các cú sút của Đình Bắc, Lê Viktor hay sau đó là Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Phi Hoàng đều thiếu độ chính xác và không thể đánh bại thủ môn Guimaraes.

Cổ động viên Việt Nam sát cánh với tuyển U-22 Việt Nam ở trận bán kết trên sân Rajamangala chiều 15-12. Ảnh: TN.

Phải đến những phút cuối trận, bước ngoặt mới xuất hiện. Phút 89, từ một pha bóng tấn công bên cánh, Lê Văn Thuận - cầu thủ vào sân từ ghế dự bị - bật cao đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho U-22 Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, Thanh Nhàn tiếp tục tỏa sáng với cú sút phạt đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-0. Cả hai bàn thắng đều được ghi bởi những “siêu dự bị”, cho thấy dấu ấn đậm nét trong cách điều chỉnh nhân sự của HLV Kim Sang-sik.

Chiến thắng kịch tính ở những phút cuối đã giúp U-22 Việt Nam giành quyền vào chung kết SEA Games 33, nơi thầy trò ông Kim sẽ chạm trán đội thắng trong cặp bán kết giữa Thái Lan và Malaysia, tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình chinh phục chiếc huy chương vàng danh giá.