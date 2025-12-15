Bán kết 1 bóng đá nam SEA Games 33: U-22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33: HLV McPherson lại thua ông Kim 15/12/2025 17:51

(PLO)-HLV Garrath McPherson không thể đòi nợ U-22 Việt Nam mà còn cùng Philippines thua thêm ở bán kết SEA Games 33.

Lại một lần nữa, “cuộc đòi nợ” của HLV Garrath McPherson của Phillipones thành vay nợ tiếp. Lần này U-22 Việt Nam đánh bại Philippines 2-0 để vào chơi chung kết SEA Games 33.

HLV Garrath McPherson của Philippines đầy quyết tâm đòi món nợ thua ở bán kết U-23 Đông Nam Á trước U-23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik, nhưng ông không đòi được nợ mà còn ghi thêm nợ...

U-22 Việt Nam đánh bại U- 22 Philippines vào chung kết. Ảnh: ANH PHƯƠNG

U-22 Philippines là một thế hệ có tiềm năng, nó đã được thể hiện hồi giải U-23 Đông Nam Á vào tháng 7 qua. Và đây là cơ hội để họ lật ngược tình thế, hay nói khác đi là đòi nợ thành công nhưng cuối cùng nợ lại thêm chồng chất. Nói lần này là cơ hội bởi đội U-22 Philippines tham dự SEA Games 33 có tăng cường thêm nhiều cầu thủ nước ngoài về bổ sung, lực lượng mạnh thêm nhưng rồi cũng không thể “đòi nợ” được U-22 Việt Nam.

Một trận đấu mà cả hai đội, nhất là Philippines chơi rất thận trọng. Họ đá đội hình cực thấp và tuyến giữa lùi sâu về sân nhà hỗ trợ phòng ngự dày đặc. Chính điều này đã làm cho những miếng đánh biên, “xẻ nách” của U-22 Việt Nam trở nên vô cùng khó khăn và thậm chí rất nhàm chán như kiểu... học trò HLV Kim Sang- sik đã hết bài.

Đình Bắc thể hiện một trận đấu xông xáo góp phần vào chiến thắng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nhưng trong những lần phòng ngự số đông và vô hiệu hóa dễ dàng những pha căng ngang của Việt Nam đã làm cho U-22 Philippines trở nên chủ quan.

Philippines muốn kéo trận đấu đến hai hiệp phụ khi họ chơi nặng phòng ngự đến cuối trận. Và U-22 Việt Nam thì quá bế tắc trước hàng phòng ngự “bê tông” của U-22 Philippines.

Thế rồi phút 89, Lê Văn Thuận đứng sát mặt cầu môn Guimaraes. Đồng đội bấm bóng vào, Thuận bật cao “lắc” quả bóng bay cao sát cột gần, thủ môn Guimaraes đứng sát nhưng đã không thể đoán được tầm bóng và trái bóng đã chui tọt vào lưới.

Thua bàn cuối trận buộc Philippines phải dâng cao tìm bàn gỡ hòa. Và rồi phút 90+2 từ tình huống sút phạt, Thanh Nhàn ra chân rất toan tính, quả bóng bay sệt và nảy lướt ngay trước mặt Guimaraes. Cách sút phạt này các cầu thủ vẫn rất hay tính toán thực hiện vì nó rất khó chịu... Nếu lao ra thì khung thành bị trống, không lao ra thì có thể đối mặt nguy cơ đối phương lướt bóng ăn bàn, cùng độ nảy và tốc độ bóng nhanh rất dễ lỡ đà.

Và cuối cùng, Thanh Nhàn đã ghi bàn từ kiểu sút khó chịu đầy tính toán này. U-22 Việt Nam đã đánh bại U-22 Philippines 2-0 tại bán kết để vào chung kết SEA Games 33.

Trận bán kết 2 giữa U-22 Thái Lan và U-22 Malaysia lúc 20 giờ 30 ngày 15-12 hứa hẹn nóng bỏng.