Cỡ MU thầy Kim còn thắng được, U-22 Philippines là gì?! 15/12/2025 13:32

(PLO)- U-22 Philippines là đối thủ rất khó của U-22 Việt Nam tại bán kết SEA Games 33, nhưng đội còn có thầy Kim...

Dù U-22 (tại SEA Games 33) hay U-23 tại giải U-23 Đông Nam Á hồi tháng 7 ở Indonesia, HLV Kim Sang-sik chưa chịu khuất phục ai. Ngay cả những CLB châu Âu như Manchester United mà HLV Kim Sang-sik còn dẫn dắt đội ASEAN ALL Star đánh bại được.

Nay U-22 Việt Nam tái đấu với U-22 Philippines kể từ bán kết U-23 Đông Nam Á. Ở giải đấu đó, U-23 Việt Nam thắng 2-1 để vào chung kết thắng luôn chủ nhà Indonesia và lên ngôi lần thứ 3 liên tiếp.

U-22 Philippines thể một tập thể có lối chơi hiện đại. Ảnh:CTP

HLV Kim Sang-sik thuộc mẫu HLV của bóng đá đương đại, ông cùng thời và từng là đồng đội với huyền thoại Hàn Quốc Park Ji-sung nổi tiếng những năm tháng khoác áo MU. Ở HLV Kim Sang-sik có sự bài bản trong huấn luyện, có cái nhìn của một cựu tuyển thủ quốc gia từng khoác áo tuyển Hàn Quốc, lại còn trẻ (47 tuổi).

Trong một bộ dạng rất thư sinh, HLV Kim Sang-sik không ồn ào và “dữ tợn” như Park Hang-seo, nhưng là một nhà chiến lược có chiều sâu, có sự tinh quái, biết mình biết ta. Và đặc biệt khi chạm trán với những đối thủ xứng tầm, ông rất biết cách “vô hiệu hóa” thế mạnh của đối phương và phát huy cách chơi của mình.

U-22 Việt Nam lại bản lĩnh, từng trải. Ảnh:ANH HUY

Nhìn U-22 Việt Nam “không cho U-22 Malaysia chơi bóng” ở trận vòng bảng sẽ thấy. U-22 Malaysia đang hừng hực khí thế khi thắng dễ Lào 4-1 thì sau đó thầy Kim biến họ như những kẻ mới tập chơi bóng và đành thua 0-2. Ngay sau trận thua, đồng nghiệp Nafuzi Zain của Malaysia còn thốt lên: “U-22 Việt Nam không cho chúng tôi chơi bóng”.

Đó là “chất quái” của một nhà cầm quân còn rất trẻ trong dáng bộ rất thư sinh, nho nhã như thầy Kim nhưng chẳng thua kém người đàn anh Park Hang-seo, không cần ồn ào, nóng nảy, bốc đồng.

Lúc 15 giờ 30 ngày 15-12 sẽ là cuộc tái đấu giữa Việt Nam và Philippines ở bán kết SEA Games 33. Trên băng ghế chỉ đạo bên kia chiến tuyến vẫn còn đó “bại tướng” ở bán kết U-23 Đông Nam Á của thầy Kim, đó là HLV Garrath McPherson (người Úc). Đó cũng là một nhà cầm quân có nhiều phẩm chất như HLV Kim Sang-sik.

Hãy chờ 2 nhà cầm quân tung ra chiêu bài gì ở trận này để tìm chiến thắng. Đây là cuộc chạm trán đáng xem từ cách bày binh bố trận của hai nhà cầm quân trẻ.