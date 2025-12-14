Bất ngờ với sức mạnh của đối thủ U-22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 14/12/2025 14:48

(PLO)- Điểm nhấn bất ngờ nhất của giải đấu SEA Games năm nay đến từ Philippines, đội bóng vốn lâu nay bị xem là “kẻ lót đường” nhưng đang tạo nên một câu chuyện rất khác và chuẩn bị chạm trán U-22 Việt Nam tại bán kết.

Mùa SEA Games 2025, bóng đá nam Đông Nam Á tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh quen thuộc giữa những thế lực truyền thống như U-22 Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Nhưng đáng gờm và khó lường nhất là U-22 Philippines. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của họ gây bất ngờ cho người hâm mộ, đồng thời buộc các đối thủ trong khu vực phải nhìn Philippines bằng ánh mắt hoàn toàn khác.

Ngay từ vòng bảng, Philippines đã cho thấy họ không đến SEA Games 2025 chỉ để học hỏi. Đỉnh cao của sự bứt phá là chiến thắng 1-0 trước nhà đương kim vô địch Indonesia, một kết quả gây chấn động khu vực. Bàn thắng duy nhất đã giúp Philippines giành vé vào bán kết, và giáng một đòn mạnh vào sự tự tin của Indonesia. Quan trọng hơn, nó giống như một lời tuyên bố rõ ràng rằng Philippines không còn là đội bóng yếu thế, sẵn sàng chịu trận trước các ông lớn Đông Nam Á.

Nền tảng quan trọng nhất cho bước tiến này của Philippines nằm ở cấu trúc lực lượng mang đậm dấu ấn “lai” - yếu tố đang được xem là sức mạnh đặc biệt của họ. Đội hình U-22 Philippines tại SEA Games 2025 quy tụ nhiều cầu thủ sinh ra, lớn lên và được đào tạo tại châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.

Các cầu thủ trẻ Philippines gây bất ngờ nhất vòng bảng SEA Games mùa này. Ảnh: CCT.

Isaiah Alaiku trưởng thành trong môi trường bóng đá Anh và hiện khoác áo đội trẻ Brighton, một CLB thuộc giải Ngoại hạng Anh. Santiago Rubico là sản phẩm của học viện Atletico Madrid, nơi đề cao kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu máu lửa. Dylan de Muncke thi đấu tại Bỉ cho Zulte Waregem, mang đến kinh nghiệm từ một giải đấu giàu tính thể lực và tốc độ.

Bên cạnh đó là những cái tên đến từ Mỹ và châu Âu như Alex Monis, Otu Banato, Jared Pena hay Stavros Karalampus, tạo nên sự đa dạng về phong cách chơi bóng.

Đáng chú ý, cặp song sinh người Bồ Đào Nha Gabriel và Nicolas, lần lượt chơi ở vị trí hậu vệ trái và thủ môn, từng trải qua quá trình huấn luyện tại Nhật Bản, nơi nổi tiếng với tính kỷ luật, sự tỉ mỉ và nền tảng thể lực bền bỉ. Trong khi đó, John Lucero, tiền vệ mang quốc tịch Anh đang thi đấu tại Thai-League, giúp anh có sự am hiểu nhất định về bóng đá Đông Nam Á.

Lê Viktor và đồng đội sẽ rất cẩn trọng ở cuộc chạm trán Philippines tại bán kết. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sự pha trộn này tạo nên một tập thể rất khó lường. Philippines sở hữu nền tảng kỹ thuật và tư duy chiến thuật châu Âu, kết hợp với sức mạnh, tốc độ của bóng đá Mỹ, tính kỷ luật của Nhật Bản và kinh nghiệm thi đấu thực tế tại Đông Nam Á. Chính sự tổng hòa đó khiến họ trở thành đội bóng “khó đọc bài” nhất tại SEA Games 2025, như nhận định của nhiều HLV trong khu vực.

Đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển mình của Philippines là HLV Garrath McPherson, một nhà cầm quân được đánh giá cao về tư duy chiến lược. Ông không bó buộc đội bóng vào một lối chơi cố định, mà linh hoạt điều chỉnh chiến thuật tùy theo đối thủ. Khi cần, Philippines có thể chơi phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật và chờ đợi thời cơ. Ngược lại, họ cũng sẵn sàng triển khai lối đá phản công nhanh, tận dụng tốc độ và thể lực vượt trội của các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Việc triệu tập nhiều cầu thủ lai và cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu, Mỹ giúp Philippines có lợi thế rõ rệt về thể hình, sức bền và cường độ vận động. Quan trọng hơn, đội bóng này bước vào giải đấu với tâm thế “không áp lực”. Họ không được kỳ vọng giành huy chương, nên các cầu thủ thi đấu với sự thoải mái, tự tin và tinh thần chiến đấu rất cao. Chính điều đó giúp Philippines chơi thứ bóng đá hiệu quả, thực dụng nhưng đầy bản lĩnh.

Khó lường U-22 Philippines đang chơi nổi bật ở SEA Games 33. Ảnh: PFF.

Chiến thắng Indonesia không phải là khoảnh khắc ngẫu nhiên. Trong cả hai trận vòng bảng, Philippines cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự chắc chắn, chuyển trạng thái nhanh và dứt điểm gọn gàng. Việc giành trọn 6 điểm sau hai trận mà không để thủng lưới bàn nào đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của họ.

Cần nhớ rằng kể từ khi tham dự SEA Games năm 2001, Philippines chưa từng vượt qua vòng bảng. Tại SEA Games 2023, họ thậm chí đứng cuối bảng, không giành nổi một chiến thắng và từng để thua cả Đông Timor. Vì thế, những gì đang diễn ra tại SEA Games 2025 thực sự là một cuộc “lột xác” ngoạn mục.

Từ một đội bóng bị xem nhẹ, Philippines giờ đây đã trở thành “ngựa ô” đáng gờm, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ trong cuộc đua huy chương. Họ sắp sửa gặp U-22 Việt Nam tại bán kết SEA Games ngày 15-12, dự báo là một cuộc đụng độ khốc liệt cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đội bóng đến từ quốc đảo Philippines sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình, thậm chí mơ đến huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử, hay sẽ trở thành bại tướng lớn của U-22 Việt Nam?