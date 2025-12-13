Điểm tựa Rajamangala chờ đón kỷ lục của HLV Kim Sang-sik 13/12/2025 13:28

(PLO)- Đội tuyển U-22 Việt Nam đã quay trở lại sân tập để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu với U-22 Philippines.

Do vừa trải qua trận đấu căng thẳng với U-22 Malaysia, ban huấn luyện U-22 Việt Nam đã chủ động điều chỉnh khối lượng vận động nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho các cầu thủ. HLV Kim Sang-sik chia đội hình thành hai nhóm riêng biệt.

Những cầu thủ đã thi đấu trên 60 phút chủ yếu thực hiện các bài tập hồi phục như giãn cơ, thả lỏng và phục hồi thể lực. Bên cạnh đó, ông thầy người Hàn Quốc cũng tranh thủ phân tích nhanh những điểm được và chưa được trong trận thắng Malaysia 2-0, nhấn mạnh các chi tiết chiến thuật ngay tại sân tập để toàn đội rút kinh nghiệm kịp thời. Nhóm cầu thủ còn lại tập luyện với cường độ cao hơn, tập trung nâng cao thể lực, cải thiện khả năng phối hợp tấn công và củng cố hệ thống phòng ngự.

Tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng đã đại diện đội tuyển chia sẻ với truyền thông về tâm lý cũng như sự chuẩn bị của U-22 Việt Nam. Anh cho biết không khí trong phòng thay đồ sau khi giành vé vào bán kết SEA Games 33 rất tích cực và tràn đầy năng lượng. Theo Phi Hoàng, HLV Kim Sang-sik đã gửi lời chúc mừng tới toàn đội, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng niềm vui chỉ nên dừng lại ở mức vừa đủ, bởi mục tiêu quan trọng hơn đang ở phía trước.

Ông thầy người Hàn Quốc khắc phục những điểm yếu cho các học trò để chuẩn bị chơi bán kết với U-22 Philippines. Ảnh: VFF.

Nói về đối thủ sắp tới, Nguyễn Phi Hoàng cho biết toàn đội chưa đi sâu vào việc phân tích U-22 Philippines, nhưng luôn giữ tinh thần tập trung cao độ và tuân thủ chặt chẽ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Anh khẳng định các buổi tập sắp tới là thời điểm quan trọng để cả đội trao đổi, gắn kết và hoàn thiện những mảng miếng chiến thuật nhằm sẵn sàng cho trận bán kết.

Dù từng góp mặt trong chiến thắng của U-23 Việt Nam trước U-23 Philippines ở bán kết giải U-23 Đông Nam Á 2025, Phi Hoàng vẫn đánh giá cao đối thủ lần này. Anh cho rằng Philippines là đội bóng có tổ chức tốt và tinh thần thi đấu mạnh mẽ, vì vậy U-22 Việt Nam cần duy trì sự tập trung tối đa và thi đấu với quyết tâm cao nhất nếu muốn giành chiến thắng.

Trong khi đó, tiền vệ Việt kiều Lê Viktor cũng có những chia sẻ đáng chú ý. Anh bày tỏ niềm vui khi lần đầu được đá chính tại SEA Games, đồng thời nhấn mạnh rằng cơ hội chỉ đến với những cầu thủ luôn nỗ lực không ngừng. Theo Lê Viktor, chiến thắng vừa qua là động lực lớn để toàn đội hướng tới trận đấu tiếp theo với sự tự tin nhưng không chủ quan.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam mong mỏi chức vô địch SEA Games 33. Ảnh: VFF.

Về phía ban huấn luyện, HLV Kim Sang-sik cho biết U-22 Philippines có lợi thế hơn về thời gian hồi phục khi thi đấu sớm. Tuy nhiên, ông khẳng định điều quan trọng nhất với U-22 Việt Nam lúc này là chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn chiến thuật. Mục tiêu mà ông và các học trò không gì khác ngoài tấm vé vào chung kết và xa hơn là chức vô địch SEA Games 33 trên sân Rajamangala.

Với sự chuẩn bị bài bản, tinh thần hưng phấn và quyết tâm ngày càng được nâng cao, U-22 Việt Nam đang hướng tới trận bán kết với niềm tin lớn. Rajamangala, nơi từng chứng kiến chức vô địch đầy cảm xúc của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024, được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm tựa để bóng đá Việt Nam viết thêm một dấu ấn đáng nhớ tại đấu trường khu vực. HLV Kim Sang-sik đồng thời khao khát phá kỷ lục 3 lần vô địch Đông Nam Á liên tiếp chỉ trong 1 năm.