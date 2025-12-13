HLV Slot lên tiếng sau cuộc phỏng vấn gây chấn động của Salah 13/12/2025 13:10

HLV Slot đã lần đầu tiên công khai bày tỏ sự lo ngại của mình về những căng thẳng xoay quanh Mohamed Salah, sau khi tiền đạo người Ai Cập gây xôn xao dư luận bằng một cuộc phỏng vấn khiến bầu không khí tại Anfield trở nên nặng nề trong suốt nhiều ngày. Những phát biểu thẳng thắn của chiến lược gia người Hà Lan được đưa ra vào ngày 13-12, đánh dấu lần hiếm hoi ông trực tiếp đề cập đến mối quan hệ đang rạn nứt giữa Salah và ban huấn luyện Liverpool.

Theo Arne Slot, ông không hề hài lòng với tình hình hiện tại, nhưng khẳng định mọi quyết định liên quan đến nhân sự đều xuất phát từ lợi ích chung của đội bóng. Nhà cầm quân này nhấn mạnh rằng việc điều hành một đội bóng lớn như Liverpool đòi hỏi những lựa chọn khó khăn, đôi khi không thể làm hài lòng tất cả, kể cả những ngôi sao hàng đầu.

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu khi Mohamed Salah bất ngờ bị đẩy lên băng ghế dự bị trong ba trận đấu liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Đây là điều gây sốc với nhiều người, bởi trước đó tiền đạo 32 tuổi đã có chuỗi 53 trận đá chính liên tục tại giải đấu. Đỉnh điểm là trận hòa 3-3 với Leeds United, nơi Salah tiếp tục không được ra sân ngay từ đầu.

Salah bức xúc khi bị "đày" trên ghế dự bị 3 trận liền. Ảnh: EPA.

Sau những diễn biến này, ngôi sao người Ai Cập đã không giấu được sự bức xúc và thẳng thắn chia sẻ với truyền thông, cho rằng anh đang bị CLB đối xử như một “vật tế thần”. Những phát biểu này nhanh chóng làm dấy lên làn sóng tranh cãi, đồng thời hé lộ việc mối quan hệ giữa Salah và HLV Slot đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi Salah thậm chí không có tên trong danh sách thi đấu ở trận Champions League gặp Inter Milan giữa tuần. Quyết định này khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về tương lai của anh tại Anfield. Trước áp lực ngày càng gia tăng, ban huấn luyện Liverpool và Salah đã có một cuộc trao đổi nghiêm túc nhằm tháo gỡ khúc mắc và tìm ra hướng đi phù hợp cho cả hai bên.

Theo các nguồn tin nội bộ, cuộc đàm phán diễn ra theo chiều hướng tích cực. Salah được cho là có khả năng trở lại đội hình Liverpool trong trận đấu Ngoại hạng Anh gặp Brighton trên sân Anfield vào cuối tuần này. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo Liverpool trước khi lên đường làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Ai Cập tại Cúp bóng đá châu Phi.

Arne Slot không thoải mái với chuyện ngoài chuyên môn của Salah. Ảnh: EPA.

Phát biểu trước trận gặp Brighton, HLV Slot thừa nhận cảm giác không thoải mái khi phải đối mặt với một tình huống nhạy cảm như vậy. Ông nhắc lại những đóng góp to lớn của Salah trong hành trình chinh phục danh hiệu của Liverpool, đồng thời khẳng định không ai mong muốn xảy ra mâu thuẫn với một cầu thủ quan trọng như vậy.

Tuy nhiên, HLV Slot cũng nhấn mạnh rằng trách nhiệm của ông là đưa ra quyết định tốt nhất cho tập thể, ngay cả khi điều đó gây ra tranh cãi. Nhà cầm quân người Hà Lan cho biết ông muốn xử lý vấn đề một cách kín đáo, tránh biến nó thành tâm điểm ồn ào làm ảnh hưởng đến đội bóng.

HLV Slot từ chối tiết lộ chi tiết các cuộc trò chuyện riêng tư với Salah, cho rằng giữ sự riêng tư chính là cách tốt nhất để giải quyết tình huống khó khăn này, đồng thời bảo vệ lợi ích lâu dài của cả cầu thủ lẫn CLB.