Thôi rồi, Man City! 02/01/2026 15:14

(PLO)- Cuộc đua tới ngôi vương Ngoại hạng Anh của ứng viên nặng ký Man City đã khởi đầu năm 2026 theo cách không thể tệ hơn khi thầy trò Pep Guardiola bị Sunderland cầm hòa không bàn thắng.

Trận hòa ở sân của Sundeland chẳng khác nào một cú phanh gấp, khiến Man City tự đánh rơi cơ hội gây áp lực lên Arsenal trong giai đoạn tăng tốc của mùa giải.

Trước giờ bóng lăn, kịch bản khá rõ ràng. Một chiến thắng trên đất Wearside sẽ giúp Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn hai điểm, qua đó giữ thế bám đuổi sít sao. Vậy mà những gì diễn ra trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Trong trận đấu chính thức đầu tiên của năm mới, học trò Pep Guardiola trình diễn bộ mặt thiếu sắc bén, bế tắc trong khâu triển khai và gần như không tạo được cảm giác họ là đội đang khát điểm hơn.

Trận hòa này cũng khép lại chuỗi tám chiến thắng liên tiếp của Man City trên mọi đấu trường, đồng thời đẩy họ vào thế bất lợi rõ rệt. Chỉ hai ngày trước đó, Arsenal đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ bằng chiến thắng 4-1 trước Aston Villa, đội đang đứng thứ ba. Khi Arsenal tăng tốc, Man xanh lại chững lại, và khoảng cách giữa hai đội giờ đã bị nới rộng lên bốn điểm ở giai đoạn giữa mùa, thời điểm mang ý nghĩa cực lớn trong cuộc đua vô địch.

HLV Pep Guardiola thất vọng với trận hòa của học trò. Ảnh: EPA.

Sự thất vọng càng rõ rệt hơn nếu nhìn vào cách Sunderland tiếp cận trận đấu. Đội chủ nhà không cần cầm bóng nhiều, nhưng tổ chức phòng ngự kỷ luật, giàu thể lực và sẵn sàng va chạm. Guardiola từng cảnh báo các học trò rằng trận tái đấu này sẽ khó khăn hơn nhiều so với chiến thắng 3-0 của Manchester City trước Sunderland tại Etihad hồi đầu tháng 12, và thực tế đã chứng minh ông hoàn toàn có lý do để lo lắng.

Sunderland tiếp tục biến Stadium of Light thành pháo đài thực sự. Họ đã bất bại trong 10 trận sân nhà đầu tiên tại Premier League mùa này và từng khiến cả Man City lẫn Arsenal phải chia điểm khi hành quân tới đây. Trong cái lạnh cắt da cùng những cơn gió mạnh thổi từ Biển Bắc, đội khách loay hoay tìm đường vào khung thành đối thủ nhưng bất lực trước sự lì lợm của đội chủ nhà.

Haaland và đồng đội bị hụt hơi ở đầu năm mới. Ảnh: EPA.

Trận hòa nhạt nhòa này cũng làm lộ rõ nhu cầu tăng cường hàng công của Manchester City. Theo nhiều nguồn tin, Guardiola đang cân nhắc chiêu mộ Antoine Semenyo, tiền đạo người Ghana đang thi đấu cho Bournemouth, nhằm bổ sung sức mạnh tấn công trong bối cảnh Man City thiếu phương án tạo đột biến trước những hàng thủ lùi sâu.

Trước mắt Man xanh là cơ hội xốc lại tinh thần khi tiếp đón Chelsea vào cuối tuần. Tuy nhiên, với việc Arsenal đã chiếm thế thượng phong, Guardiola hiểu rằng bất kỳ cú sảy chân nào nữa cũng có thể khiến giấc mơ vô địch mùa này trở nên xa vời hơn bao giờ hết.