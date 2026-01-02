Man United thời tới, cản không nổi 02/01/2026 14:18

(PLO)- Man United bước sang năm 2026 với lịch thi đấu quá dễ chịu tại Ngoại hạng Anh, mở ra cơ hội quan trọng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và tranh suất Champions League.

Sau cú sảy chân đáng tiếc ở trận đấu khép lại năm 2025, Man United hiểu rằng họ không còn nhiều dư địa cho những sai lầm nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự Champions League.

Ở vòng 19, Manchester United đã không thể tận dụng lợi thế sân nhà khi tiếp đón Wolverhampton Wanderers. Trận đấu diễn ra vào ngày cuối của năm 2025 kết thúc với tỷ số hòa 1-1, một kết quả khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng.

Với chỉ 1 điểm giành được, đội bóng của HLV Ruben Amorim lỡ cơ hội vươn lên top 4 và vẫn giậm chân ở vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh nhóm đầu đang diễn ra vô cùng khốc liệt.

MU có lịch thi đấu thuận lợi đầu năm mới 2026. Ảnh: EPA.

Dẫu vậy, năm mới mang đến cho Man United một hy vọng mới cùng những thử thách được đánh giá là “dễ thở” hơn. Trong hai vòng đấu tiếp theo, Quỷ đỏ sẽ liên tiếp chạm trán các đội bóng đang ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Trước mắt họ là chuyến làm khách trên sân Elland Road của Leeds United vào ngày 4-1, trước khi tiếp tục hành quân đến Turf Moor để đối đầu Burnley vào rạng sáng 8-1.

Trên lý thuyết, đây là thời cơ quý như vàng cho MU hướng đến trọn vẹn 6 điểm. Leeds United hiện đứng cuối bảng, nhưng phong độ gần đây của đội bóng này lại không tệ. Trong sáu trận gần nhất, Leeds bất bại với hai chiến thắng và bốn trận hòa, đáng chú ý là việc họ từng gây sốc khi đánh bại Liverpool ngay tại Anfield. Điều đó cho thấy Leeds dù ở vị trí cuối bảng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu bị xem thường.

Thầy trò HLV Ruben Amorim sẽ tận dụng thời cơ giành 6 điểm khi gặp các đối thủ dưới cơ. Ảnh: EPA.

Burnley, đối thủ còn lại của Man United, đang đứng thứ 19 và nằm trong nhóm xuống hạng. Tuy nhiên, thống kê cho thấy Burnley đã hòa hai và thua tám trong mười trận gần nhất, phản ánh rõ những vấn đề nghiêm trọng trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Dù vậy, việc thi đấu trên sân Turf Moor luôn mang đến không ít khó khăn cho các đội khách, đặc biệt là trong bối cảnh Man United vẫn chưa đạt được sự ổn định cần thiết.

Với mục tiêu giành suất dự Champions League mùa tới, MU hiểu rằng họ buộc phải thắng trong những trận đấu như thế này. Ruben Amorim và các học trò cần rút kinh nghiệm từ những sai lầm nơi hàng thủ trước Wolves, bởi ở Premier League, bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể phải trả giá. Hai trận đấu đầu năm mới là cơ hội tích lũy điểm số, cũng là thử thách bản lĩnh thực sự cho tham vọng của Quỷ đỏ.