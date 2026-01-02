Man City tự bắn vào chân, Pep Guardiola chỉ ra 'tội đồ' 02/01/2026 13:33

(PLO)- HLV Pep Guardiola không né tránh sự thật sau trận hòa không bàn thắng đầy thất vọng của Manchester City trước Sunderland, kết quả khiến tham vọng bảo vệ ngôi vương Premier League của đội bóng áo xanh bị giáng một đòn nặng nề.

Trên sân Stadium of Light, Man City kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian nhưng các học trò Pep Guardiola lại bất lực trong khâu dứt điểm, để rồi phải chấp nhận chia điểm trong bối cảnh Arsenal đang tăng tốc mạnh mẽ ở cuộc đua vô địch.

Đoàn quân của Guardiola nhập cuộc không đúng với những gì đã chuẩn bị. Hiệp một trôi qua trong sự bế tắc khi Sunderland tổ chức pressing quyết liệt, bịt kín các khoảng trống ở trung lộ. Man City cầm bóng nhiều nhưng thiếu ý tưởng, các pha phối hợp cuối cùng thường bị chặn lại trước vòng cấm. Sang hiệp hai, thế trận có phần khởi sắc hơn khi đội khách đẩy cao tốc độ, song điều đó vẫn không đủ để tạo ra sự khác biệt trên bảng tỷ số.

Savinho và Josko Gvardiol trở thành tâm điểm chú ý với những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, đặc biệt trong thời điểm Man City đã tìm được nhịp điệu tấn công. Bên cạnh đó, Jeremy Doku, Phil Foden hay Erling Haaland cũng có những tình huống khiến người hâm mộ tiếc nuối. Pep Guardiola thừa nhận đội bóng của ông đã tạo ra đủ số cơ hội cần thiết để giành chiến thắng, nhưng sự chính xác ở khoảnh khắc quyết định lại hoàn toàn biến mất.

Ông thầy của Man City thất vọng với trận hòa của học trò. Ảnh: EPA.

Kết quả hòa này khiến Man City tiếp tục đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, kém Arsenal bốn điểm. Nếu giành trọn ba điểm, khoảng cách có thể đã được rút ngắn đáng kể trong giai đoạn giữa mùa, thời điểm mang tính then chốt cho cuộc đua vô địch. Việc chuỗi tám chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường bị chặn đứng rõ ràng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý toàn đội.

HLV Pep Guardiola cũng dành sự tôn trọng cho Sunderland, đội bóng đang biến Stadium of Light thành điểm đến khó chịu với mọi đối thủ. Kể từ khi trở lại Premier League, Sunderland đã trải qua 10 trận bất bại trên sân nhà, cho thấy sự lì lợm và tổ chức kỷ luật đáng nể. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, thể lực và cường độ thi đấu của Sunderland là yếu tố khiến Man City gặp nhiều khó khăn trong hiệp đầu.

Rodri trở lại sau chấn thương dai dẳng. Ảnh: EPA.

Một điểm sáng hiếm hoi với Man City là sự trở lại của Rodri. Tiền vệ người Tây Ban Nha được tung vào sân trong hiệp hai và ngay lập tức mang đến sự khác biệt. Khả năng giữ nhịp, phân phối bóng và thoát pressing của Rodri giúp Man City kiểm soát tuyến giữa tốt hơn, mở ra nhiều pha tấn công mạch lạc. Đây mới là lần đầu anh thi đấu trở lại kể từ đầu tháng 11 sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương.

Pep Guardiola không giấu được sự chán nản của các học trò sau trận, nhưng ông nhấn mạnh toàn đội cần nhanh chóng xốc lại tinh thần. Trước mắt Man City là cuộc tiếp đón Chelsea tại Etihad, đối thủ vừa trải qua biến động lớn trên băng ghế huấn luyện. Với Guardiola, việc duy trì sự tập trung và tận dụng tối đa cơ hội mới là chìa khóa, nếu Man City không muốn tiếp tục tự làm khó mình trong cuộc đua với Arsenal.