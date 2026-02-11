Phá thế cao tốc “khát xăng”, trạm dừng nghỉ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chính thức mở bán 11/02/2026 15:05

(PLO)- Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành số 1 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Ngày 10-2, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã ký quyết định cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho Trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành số 1, đặt tại Km205+092 (tuyến trái) cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, thuộc địa phận xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng.

Trạm xăng dầu đã được cấp phép mở bán.

Trạm dừng nghỉ này do Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TTC Châu Thành (TP.HCM) đầu tư, với đơn vị cung cấp xăng dầu là Công ty TNHH Dương Đông – Tây Ninh. Giấy chứng nhận có hiệu lực đến hết tháng 2-2031.

Theo chủ đầu tư, trạm xăng bên trái tuyến sẽ chính thức mở bán từ hôm nay, ngày 11-2, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng dịch vụ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Trạm dừng nghỉ tại Km205 có quy mô khoảng 10ha, gồm hai trạm đối diện nhau hai bên tuyến, mỗi bên rộng khoảng 5ha. Việc trạm xăng chính thức đi vào hoạt động đã phá vỡ tình trạng hơn 400km cao tốc từ Nha Trang đến TP.HCM gần như không có trạm xăng, sau khi 2 cây xăng tại Trạm dừng nghỉ Km41+100, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai) đóng cửa do tranh chấp.

Trạm dừng nghỉ Km41+100, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đóng cửa do tranh chấp. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Sự cố đóng cửa này đã khiến Bộ Công Thương phải có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục, nhất là cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Việc trạm Km205 được cấp phép và mở bán kịp thời không chỉ giải tỏa áp lực nhiên liệu cho tuyến cao tốc trọng điểm mà còn góp phần bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân và phương tiện trong dịp cao điểm đi lại.

Trạm dừng nghỉ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã được đưa vào hoạt động.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay trên toàn tuyến cao tốc từ Hà Nội đến Cần Thơ mới có 5 trạm dừng nghỉ đưa vào khai thác, trong đó chỉ 5/17 trạm đang hoạt động có cây xăng. Nhiều trạm khác vẫn đang trong quá trình đầu tư, hoàn thiện thủ tục hoặc thi công.

Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, việc sớm hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ có đầy đủ dịch vụ, nhất là cây xăng, được xem là yêu cầu cấp thiết để tránh tái diễn cảnh cao tốc dài hàng trăm km nhưng tài xế phải nín thở nhìn kim xăng tụt dần.