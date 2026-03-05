Chân dung bà Trịnh Thị Hiền Trân, ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6, TP.HCM 05/03/2026 05:53

(PLO)- Bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 6.

Theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia, TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 38, số người ứng cử là 64.

Bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6.

Đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người.