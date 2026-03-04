Tiểu sử và chương trình hành động của Tiến sĩ Nguyễn Vinh Huy ứng cử ĐBQH khóa XVI tại TP.HCM 04/03/2026 14:00

(PLO)- TS Nguyễn Vinh Huy, Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trung tâm Sài Gòn, ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 13, TP.HCM.

Theo Nghị quyết 151/2026 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 38, số người ứng cử là 64.

Trong đó, TS Nguyễn Vinh Huy, Chủ tịch sáng lập Hệ thống Luật Thịnh Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trung tâm Sài Gòn, giảng viên Trường Đại học Văn Hiến, Thành viên Hội đồng Khoa học các trường đại học, công chứng viên Văn phòng Công chứng Nguyễn Thành Hưng, ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 13.

Đơn vị bầu cử số 13 gồm các phường Bình Đông, Chánh Hưng, Phú Định; và các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng.

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người.

Dưới đây là tiểu sử và chương trình hành động của TS Nguyễn Vinh Huy: