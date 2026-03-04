Lãnh đạo Đà Nẵng động viên thanh niên lên đường nhập ngũ 04/03/2026 12:41

Sáng 4-3, tại Quảng trường 24-3 (điểm giao nhận quân số 1, Ban Chỉ huy PTKV4 – Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng dự lễ giao, nhận quân năm 2026.

478 thanh niên ưu tú phía Nam TP Đà Nẵng lên đường nhập ngũ sáng nay. Ảnh: TN

Tại điểm này, có 478 thanh niên ưu tú đến từ các xã, phường: Bàn Thạch, Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà, Tây Hồ, Chiên Đàn, Phú Ninh, Thăng Trường, Thăng Điền trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Dũng nhắn nhủ chúng ta tự hào được sinh ra và lớn lên trên vùng đất có lịch sử hào hùng trong xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Luôn ghi nhớ, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước’’, “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”…

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng tặng hoa, động viên thanh niên lên đường. Ảnh: TN

“Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, hôm nay, các bạn thanh niên TP Đà Nẵng lại tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước để lên đường nhập ngũ. Trong thời gian nhập ngũ, các bạn sẽ trở thành những người chiến sĩ, được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật, tự giác, nghiêm minh. Để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc” - ông Dũng nói.

Ông Dũng nhấn mạnh đất nước đang trong thời kỳ hội nhập, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình với nhiều vận hội lớn, tuy nhiên tình hình thế giới và khu vực vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó lường.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư phường Tam Kỳ (áo dài đỏ), tặng quà thanh niên. Ảnh: TN

“Nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đặt ra cho thế hệ trẻ những trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Điều này đòi hỏi mỗi thanh niên phải không ngừng nỗ lực phấn đấu về mọi mặt. Nhanh chóng hòa nhập trong môi trường mới. Ra sức học tập, rèn luyện, để có kiến thức, năng lực toàn diện. Có trình độ chuyên môn cao, làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại. Luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống” - ông Dũng nói tiếp.

Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: TN

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các hội, đoàn thể và nhân dân các xã, phường tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Động viên, chăm lo, giúp đỡ kịp thời và thiết thực đối với gia đình các thanh niên nhập ngũ hôm nay, để các chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ.